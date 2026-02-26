俳優の織田裕二（58）が、26日放送のフジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜前9・30）にVTR出演し、かつての撮影現場エピソードを明かした。

WOWOWなどで放送、配信中のドラマ「北方謙三 水滸伝」で主人公の宋江を演じる織田は、共演者の反町隆史（52）、亀梨和也（40）とインタビューに応じた。

織田は理不尽さが当たり前だった昭和を生きた世代。「部活でも何でもそうだったじゃん？昭和で体罰当たり前の時代に生きちゃったんで。これ嫌だよね？って。これやって何のメリットがある？みたいに感じたものは、俺らの世代からはちょっとずつ…やってみたけど、やっぱり気持ちよくないし、やめてみようかとか」と振り返った。

働き方改革、コンプライアンスという概念が生まれ、撮影現場にも新たな風が吹いているという。「結局その当時、ブイブイ言わせてた人みたいなタイプは、あんまり見ないよね」。すると反町も「男同士の体育会系みたいなものっていうのは、意外と少なくなったのかなとは思いますよね」、亀梨も「働き方改革で、スタッフさんとかも、おしゃれなネイルしてきますみたいな」と続いた。

かつて撮影環境はエンドレスのこともあったという。織田は「前は終わりがなかったから、地獄だったよね」とポツリ。反町も「夜中の3時、4時までドラマをやっていて、次の日6時出発ですみたいな。ありましたよ」と話した。

織田は「あったなんてもんじゃないよ」と相づち。「俺、1回ふざけんなって怒った時がある。（スケジュールに）三十何時って書いてあって、それ分からないよ。24時を超えると（深夜の1、2時が）25時、26時って、そのへんは分かるんですよ。28時は4時かって分かるじゃん？」。ところが、ある時「三十何時って書いてあって」と、驚きの表記に目を疑ったという。

「普通うそでも、ちょっと早めに書いておくんですよ。実際かかっちゃうだろうなと思っても、予定には29時までにギリギリしとこうとかってあるのに、堂々と三十何時って書いてきて。朝8時とか9時までやって、またそのままスタート時間9時とかつながってんじゃねえか！これって」

スタッフには抗議したという。「“いや、僕がやってきたのはそれです”って言ったから、“君とは二度とやれない”って。“僕たち、人だから”って言った」と打ち明けていた。