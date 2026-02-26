Snow Man、新曲「SAVE YOUR HEART」が宮舘涼太主演ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』の主題歌に決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Snow Manの新曲「SAVE YOUR HEART」が、テレビ朝日系オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』の主題歌に決定した。

■愛を“プログラム”に見立てた近未来型ラブソング

4月4日から放送開始となるの本ドラマは、宮舘涼太の連続ドラマ初主演作。

主題歌「SAVE YOUR HEART」は、Snow Manがあらたに挑戦する愛を“プログラム”に見立てた近未来型ラブソング。

「包み込む愛」＝「SAVE YOUR HEART」であり、“大切な人を守り抜く、そのためにここに来た”という、ドラマにもなぞらえた強い決意と衝動を表現した楽曲で、加速するビートと感情むき出しのボーカルが交錯し、計算外の未来へと突き進む“覚悟”と“挑戦”の想いを込めた一曲となっている。