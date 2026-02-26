Snow Man、新曲「SAVE YOUR HEART」が宮舘涼太主演ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』の主題歌に決定
Snow Manの新曲「SAVE YOUR HEART」が、テレビ朝日系オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』の主題歌に決定した。
■愛を“プログラム”に見立てた近未来型ラブソング
4月4日から放送開始となるの本ドラマは、宮舘涼太の連続ドラマ初主演作。
主題歌「SAVE YOUR HEART」は、Snow Manがあらたに挑戦する愛を“プログラム”に見立てた近未来型ラブソング。
「包み込む愛」＝「SAVE YOUR HEART」であり、“大切な人を守り抜く、そのためにここに来た”という、ドラマにもなぞらえた強い決意と衝動を表現した楽曲で、加速するビートと感情むき出しのボーカルが交錯し、計算外の未来へと突き進む“覚悟”と“挑戦”の想いを込めた一曲となっている。
■宮舘涼太 コメント
この度、『ターミネーターと恋しちゃったら』の主題歌をSnow Manが担当させて頂くことになりました。曲名は「SAVE YOUR HEART」です。
歌詞には、心で想う事、力強く護り抜くといった意味が込められており、ダンスもハートマークを使った振付けにもなっています。
曲はラブコメディーの主題歌としては攻めた楽曲になっていると思います。
沢山の方に愛していただける楽曲になりますように。是非楽しみにしていてください。
■リリース情報
2026.02.23 ON SALE
DIGITAL SINGLE「オドロウゼ！」
2026.02.02 ON SALE
DIGITAL SINGLE「STARS」
