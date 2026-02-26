　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月26日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　97(　　　97)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 133(　　 133)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1126(　　1126)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 6(　　　 0)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 770(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 314(　　 314)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2886(　　　 0)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 967(　　 967)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 519(　　 519)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1622(　　 908)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　92(　　　62)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 272(　　 254)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 85612(　 34894)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 404(　　 170)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　11(　　　11)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1121(　　 735)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　90(　　　38)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 51122(　 24238)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 229(　　　71)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　29(　　　29)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 102(　　 102)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　5791(　　5791)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　74(　　　74)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 4(　　　 4)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 541(　　 541)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　15(　　　15)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 31303(　 31303)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　85(　　　85)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　71(　　　71)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

