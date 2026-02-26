主要国内証券 先物取引高情報まとめ（2月26日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月26日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 97( 97)
TOPIX先物 3月限 133( 133)
日経225ミニ 3月限 1126( 1126)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 6( 0)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 770( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 314( 314)
TOPIX先物 3月限 2886( 0)
日経225ミニ 3月限 967( 967)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 3月限 519( 519)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1622( 908)
6月限 92( 62)
TOPIX先物 3月限 272( 254)
6月限 1( 1)
日経225ミニ 3月限 85612( 34894)
4月限 404( 170)
5月限 11( 11)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1121( 735)
6月限 90( 38)
日経225ミニ 3月限 51122( 24238)
4月限 229( 71)
5月限 29( 29)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 102( 102)
6月限 1( 1)
日経225ミニ 3月限 5791( 5791)
4月限 74( 74)
5月限 4( 4)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 541( 541)
6月限 15( 15)
日経225ミニ 3月限 31303( 31303)
4月限 85( 85)
5月限 71( 71)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
