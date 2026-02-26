　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月26日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　4631(　　2020)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 500(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2983(　　1371)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　3586(　　3584)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　73(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　68(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 696(　　 516)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1721(　　 346)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1502(　　 393)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 900(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1419(　　 651)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　5390(　　5342)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 727(　　 197)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 106(　　　 6)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1099(　　　 0)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1893(　　1025)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 143(　　　81)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 709(　　 567)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 82688(　 33244)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 365(　　 157)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　13(　　　 9)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 980(　　 638)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　25(　　　19)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 48785(　 21527)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 417(　　 161)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　23(　　　 3)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　6709(　　6709)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　45(　　　45)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 4(　　　 4)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 734(　　 734)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　39(　　　39)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 27066(　 27066)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　49(　　　49)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　10(　　　10)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

