主要国内証券 先物取引高情報まとめ（2月26日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月26日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4631( 2020)
6月限 500( 0)
TOPIX先物 3月限 2983( 1371)
日経225ミニ 3月限 3586( 3584)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 73( 0)
6月限 68( 0)
TOPIX先物 3月限 696( 516)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1( 1)
TOPIX先物 3月限 1721( 346)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1502( 393)
6月限 900( 0)
TOPIX先物 3月限 1419( 651)
日経225ミニ 3月限 5390( 5342)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 727( 197)
6月限 106( 6)
TOPIX先物 3月限 1099( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1893( 1025)
6月限 143( 81)
TOPIX先物 3月限 709( 567)
日経225ミニ 3月限 82688( 33244)
4月限 365( 157)
5月限 13( 9)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 980( 638)
6月限 25( 19)
日経225ミニ 3月限 48785( 21527)
4月限 417( 161)
5月限 23( 3)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1( 1)
日経225ミニ 3月限 6709( 6709)
4月限 45( 45)
5月限 4( 4)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 734( 734)
6月限 39( 39)
日経225ミニ 3月限 27066( 27066)
4月限 49( 49)
5月限 10( 10)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4631( 2020)
6月限 500( 0)
TOPIX先物 3月限 2983( 1371)
日経225ミニ 3月限 3586( 3584)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 73( 0)
6月限 68( 0)
TOPIX先物 3月限 696( 516)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1( 1)
TOPIX先物 3月限 1721( 346)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1502( 393)
6月限 900( 0)
TOPIX先物 3月限 1419( 651)
日経225ミニ 3月限 5390( 5342)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 727( 197)
6月限 106( 6)
TOPIX先物 3月限 1099( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1893( 1025)
6月限 143( 81)
TOPIX先物 3月限 709( 567)
日経225ミニ 3月限 82688( 33244)
4月限 365( 157)
5月限 13( 9)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 980( 638)
6月限 25( 19)
日経225ミニ 3月限 48785( 21527)
4月限 417( 161)
5月限 23( 3)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1( 1)
日経225ミニ 3月限 6709( 6709)
4月限 45( 45)
5月限 4( 4)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 734( 734)
6月限 39( 39)
日経225ミニ 3月限 27066( 27066)
4月限 49( 49)
5月限 10( 10)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース