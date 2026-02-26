外国証券 先物取引高情報まとめ（2月26日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月26日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 9922( 9850)
6月限 88( 88)
TOPIX先物 3月限 9971( 9971)
6月限 4( 4)
日経225ミニ 3月限 156815( 156815)
4月限 2324( 2324)
5月限 126( 126)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3987( 3987)
6月限 106( 106)
TOPIX先物 3月限 13681( 7965)
日経225ミニ 3月限 61163( 61163)
4月限 602( 602)
5月限 102( 102)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 43( 0)
TOPIX先物 3月限 195( 195)
日経225ミニ 3月限 1240( 1240)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1368( 1312)
6月限 2( 2)
TOPIX先物 3月限 4883( 2637)
日経225ミニ 3月限 2870( 2868)
4月限 3( 3)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 841( 626)
TOPIX先物 3月限 1392( 1392)
日経225ミニ 3月限 6858( 6858)
4月限 16( 16)
5月限 10( 10)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 572( 572)
6月限 3( 3)
TOPIX先物 3月限 1900( 1432)
日経225ミニ 3月限 3470( 3470)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3013( 3013)
6月限 8( 8)
TOPIX先物 3月限 4920( 4920)
日経225ミニ 3月限 33884( 33884)
4月限 1147( 1147)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 527( 419)
TOPIX先物 3月限 1521( 1521)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 667( 655)
TOPIX先物 3月限 1520( 520)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 49( 49)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5( 5)
TOPIX先物 3月限 125( 125)
日経225ミニ 4月限 70( 70)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
