　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月26日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　9922(　　9850)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　88(　　　88)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　9971(　　9971)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 4(　　　 4)
日経225ミニ　 　 3月限　　　156815(　156815)
　　　　　 　 　 4月限　　　　2324(　　2324)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 126(　　 126)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3987(　　3987)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 106(　　 106)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 13681(　　7965)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 61163(　 61163)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 602(　　 602)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 102(　　 102)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　43(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 195(　　 195)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1240(　　1240)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1368(　　1312)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　4883(　　2637)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2870(　　2868)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 3(　　　 3)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 841(　　 626)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1392(　　1392)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　6858(　　6858)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　16(　　　16)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　10(　　　10)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 572(　　 572)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 3(　　　 3)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1900(　　1432)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　3470(　　3470)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3013(　　3013)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 8(　　　 8)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　4920(　　4920)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 33884(　 33884)
　　　　　 　 　 4月限　　　　1147(　　1147)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 527(　　 419)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1521(　　1521)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 667(　　 655)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1520(　　 520)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　49(　　　49)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 5(　　　 5)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 125(　　 125)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　70(　　　70)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

