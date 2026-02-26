　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月26日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 16611(　 14475)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 864(　　 114)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 22247(　 20818)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 3月限　　　196097(　196024)
　　　　　 　 　 4月限　　　　2621(　　2621)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　57(　　　57)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 10533(　　9522)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 716(　　 666)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 25739(　 24039)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 3月限　　　105269(　105269)
　　　　　 　 　 4月限　　　　3135(　　3135)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　60(　　　60)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1565(　　1047)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　68(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1954(　　1928)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　6312(　　6312)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3104(　　2108)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　75(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 11814(　　7013)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　5693(　　5679)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　4770(　　1894)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1450(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　7771(　　6181)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 10649(　 10647)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　35(　　　35)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 5(　　　 5)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2919(　　 962)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 215(　　　15)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　4490(　　4218)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 10902(　 10854)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　6251(　　6147)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　23(　　　23)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 10145(　　9770)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 53695(　 53695)
　　　　　 　 　 4月限　　　　1798(　　1798)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1166(　　 652)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1137(　　 597)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　1000(　　　 0)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 783(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 300(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　4105(　　1251)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　　73(　　　 0)
　　　　　 　 　 4月限　　　　1000(　　　 0)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2225(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　2225(　　　 0)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 361(　　 361)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　10(　　　10)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 377(　　 377)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　38(　　　38)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

