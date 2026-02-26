外国証券 先物取引高情報まとめ（2月26日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月26日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 16611( 14475)
6月限 864( 114)
TOPIX先物 3月限 22247( 20818)
6月限 2( 2)
日経225ミニ 3月限 196097( 196024)
4月限 2621( 2621)
5月限 57( 57)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 10533( 9522)
6月限 716( 666)
TOPIX先物 3月限 25739( 24039)
6月限 1( 1)
日経225ミニ 3月限 105269( 105269)
4月限 3135( 3135)
5月限 60( 60)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1565( 1047)
6月限 68( 0)
TOPIX先物 3月限 1954( 1928)
日経225ミニ 3月限 6312( 6312)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3104( 2108)
6月限 75( 0)
TOPIX先物 3月限 11814( 7013)
日経225ミニ 3月限 5693( 5679)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4770( 1894)
6月限 1450( 0)
TOPIX先物 3月限 7771( 6181)
日経225ミニ 3月限 10649( 10647)
4月限 35( 35)
5月限 5( 5)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2919( 962)
6月限 215( 15)
TOPIX先物 3月限 4490( 4218)
日経225ミニ 3月限 10902( 10854)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 6251( 6147)
6月限 23( 23)
TOPIX先物 3月限 10145( 9770)
日経225ミニ 3月限 53695( 53695)
4月限 1798( 1798)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1166( 652)
TOPIX先物 3月限 1137( 597)
日経225ミニ 4月限 1000( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 783( 0)
6月限 300( 0)
TOPIX先物 3月限 4105( 1251)
日経225ミニ 3月限 73( 0)
4月限 1000( 0)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2225( 0)
6月限 2225( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 361( 361)
6月限 10( 10)
TOPIX先物 3月限 377( 377)
日経225ミニ 4月限 38( 38)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
