「日経225オプション」3月限プット手口情報（26日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、26日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万7750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万7875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
松井証券 1( 1)
◯5万8000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 97( 97)
SBI証券 36( 24)
楽天証券 19( 15)
松井証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 9( 9)
BNPパリバ証券 6( 6)
野村証券 5( 5)
岩井コスモ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
日産証券 2( 2)
◯5万8125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
インタラクティブ証券 3( 3)
◯5万8500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 19( 19)
SBI証券 10( 8)
BNPパリバ証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 5( 1)
フィリップ証券 1( 1)
◯5万8625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
楽天証券 1( 1)
◯5万8750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
楽天証券 6( 6)
◯5万8875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯5万9000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 85( 85)
JPモルガン証券 30( 30)
SBI証券 17( 11)
松井証券 10( 10)
楽天証券 14( 8)
インタラクティブ証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
