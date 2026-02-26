「日経225オプション」3月限プット手口情報（26日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、26日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万7750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 53( 53)
モルガンMUFG証券 37( 37)
三菱UFJeスマート 11( 11)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
BNPパリバ証券 5( 5)
SBI証券 2( 0)
◯5万7875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯5万8000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 312( 312)
野村証券 180( 180)
モルガンMUFG証券 130( 130)
BNPパリバ証券 81( 81)
ソシエテジェネラル証券 79( 79)
SBI証券 62( 32)
フィリップ証券 21( 21)
松井証券 12( 12)
JPモルガン証券 10( 10)
インタラクティブ証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 3( 3)
岩井コスモ証券 1( 1)
シティグループ証券 1( 1)
楽天証券 4( 0)
◯5万8125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 15( 15)
松井証券 4( 4)
楽天証券 1( 1)
◯5万8250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯5万8375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
松井証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万8500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 118( 118)
ソシエテジェネラル証券 81( 81)
BNPパリバ証券 32( 32)
松井証券 5( 5)
SBI証券 14( 4)
フィリップ証券 2( 2)
◯5万8625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
◯5万8750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万8875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
SBI証券 2( 2)
◯5万9000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 103( 103)
BNPパリバ証券 31( 31)
JPモルガン証券 20( 20)
フィリップ証券 20( 20)
ソシエテジェネラル証券 15( 15)
SBI証券 10( 10)
SMBC日興証券 10( 10)
楽天証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
岩井コスモ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
モルガンMUFG証券 1650( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
