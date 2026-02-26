　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、26日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万9750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　16(　　16)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　11(　　11)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 3(　　 1)
シティグループ証券　　　　　　　 1(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万9500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　36(　　36)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　19(　　17)
松井証券　　　　　　　　　　　　 8(　　 8)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 4(　　 4)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万9375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 5(　　 5)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万9250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 3(　　 3)


◯5万9000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　97(　　97)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 101(　　53)
楽天証券　　　　　　　　　　　　26(　　22)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　12(　　12)
ソシエテジェネラル証券　　　　　10(　　10)
野村証券　　　　　　　　　　　　10(　　10)
松井証券　　　　　　　　　　　　 8(　　 8)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 6(　　 6)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)


◯5万8500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　10(　　10)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 8(　　 8)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 3(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
フィリップ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)


◯5万9125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 0)




※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

