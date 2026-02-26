「日経225オプション」3月限コール手口情報（26日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、26日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万9750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
三菱UFJeスマート 11( 11)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
SBI証券 3( 1)
シティグループ証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 36( 36)
SBI証券 19( 17)
松井証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 4( 4)
BNPパリバ証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯5万9375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
楽天証券 1( 1)
◯5万9250円コール
取引高(立会内)
楽天証券 3( 3)
ABNクリアリン証券 3( 3)
◯5万9000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 97( 97)
SBI証券 101( 53)
楽天証券 26( 22)
三菱UFJeスマート 12( 12)
ソシエテジェネラル証券 10( 10)
野村証券 10( 10)
松井証券 8( 8)
BNPパリバ証券 6( 6)
岩井コスモ証券 2( 2)
◯5万8500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
楽天証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万9125円コール
取引高(立会内)
SBI証券 2( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
