「日経225オプション」3月限コール手口情報（26日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、26日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万9750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 4( 4)
楽天証券 1( 1)
◯5万9625円コール
取引高(立会内)
ゴールドマン証券 7( 7)
ABNクリアリン証券 7( 7)
◯5万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 30( 30)
ソシエテジェネラル証券 15( 15)
SBI証券 17( 11)
BNPパリバ証券 11( 11)
松井証券 2( 2)
ゴールドマン証券 1( 1)
みずほ証券 12( 0)
ドイツ証券 12( 0)
◯5万9375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
楽天証券 1( 1)
◯5万9250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 33( 33)
SBI証券 14( 12)
BNPパリバ証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万9125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
松井証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万9000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 438( 188)
モルガンMUFG証券 225( 125)
BNPパリバ証券 62( 62)
SBI証券 52( 48)
JPモルガン証券 330( 30)
ソシエテジェネラル証券 25( 25)
フィリップ証券 15( 15)
松井証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 5( 5)
岩井コスモ証券 3( 3)
楽天証券 5( 3)
今村証券 1( 1)
ゴールドマン証券 101( 1)
バークレイズ証券 150( 0)
◯5万8875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万8750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
SBI証券 2( 0)
◯5万8625円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万8500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
松井証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
SBI証券 5( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万9750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 4( 4)
楽天証券 1( 1)
◯5万9625円コール
取引高(立会内)
ゴールドマン証券 7( 7)
ABNクリアリン証券 7( 7)
◯5万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 30( 30)
ソシエテジェネラル証券 15( 15)
SBI証券 17( 11)
BNPパリバ証券 11( 11)
松井証券 2( 2)
ゴールドマン証券 1( 1)
みずほ証券 12( 0)
ドイツ証券 12( 0)
◯5万9375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
楽天証券 1( 1)
◯5万9250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 33( 33)
SBI証券 14( 12)
BNPパリバ証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万9125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
松井証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万9000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 438( 188)
モルガンMUFG証券 225( 125)
BNPパリバ証券 62( 62)
SBI証券 52( 48)
JPモルガン証券 330( 30)
ソシエテジェネラル証券 25( 25)
フィリップ証券 15( 15)
松井証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 5( 5)
岩井コスモ証券 3( 3)
楽天証券 5( 3)
今村証券 1( 1)
ゴールドマン証券 101( 1)
バークレイズ証券 150( 0)
◯5万8875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万8750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
SBI証券 2( 0)
◯5万8625円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万8500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
松井証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
SBI証券 5( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース