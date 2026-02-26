タレントの安田美沙子（43）が26日までに自身のインスタグラムを更新し、家族ショットを披露した。

「2/23は、次男の6さいのお誕生日でした」と明かし、「バタバタしてたから、飾り付けもしてあげれなくって、本人がパンケーキ食べたいって言うので。。積んでみました」とパンケーキを前にした安田と2人の息子のショットをアップ。

続けて「『ホテル三日月にどうしても行きたい！』の本人の希望で向かったら。。。勝浦のまた違う三日月さんに夕方に着いてしまい。。おいおい泣く次男。焦るわたしたち」と回顧。

「誕生日なのに悲しませてしまったけど、そこから1時間移動しても龍宮亭は空いていてくれてました ありがたすぎる 『え？いけるの？やったー！』とどん底から笑顔になった次男。プールに入り、お風呂も堪能して、近くのくら寿司に寄って帰りました！」と振り返り、家族でプールを楽しむショットなどを投稿した。

「昨日も31アイスでお祝いし、ベイブレードと、Switchのソフトをあげて、ポケモンカードを家族で開けて、お誕生日はおしまい。笑 また、何かしらサプライズしよう」とつづると、「幼稚園が終わるのが寂しくて仕方ない母なのです。。赤ちゃんの写真を見返してはセンチメンタルに。お迎えとか、卒業なんだな 幼稚園パパママ卒業するの、さみしすぎる。。とにかく2000gで生まれたのに、ここまで無事に成長して、周りを笑顔にしてくれて、ありがとう」と締めくくった。

安田は2014年にデザイナーの下鳥直之氏と結婚。17年5月に長男、20年2月に次男を出産した。

安田の投稿に、フォロワーからは「素敵なファミリー みさこさん毎日お疲れ様ですお子さんたちに一生懸命で素晴らしいです お仕事も頑張っていて凄いなー」「一生思い出に残る誕生日ですね」「幸せ家族〜」「可愛い」といった反響が寄せられている。