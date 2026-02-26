春の訪れとともに悩まされるのが花粉症。気になる今年の花粉量とそのピークや、対策グッズの現状について取材しました。



梅が見ごろを迎えた金沢市内。春の訪れとともに気になるのが…



街の人は：

「マスクしてた方がいいかな」

「春、大好きなんですけど、花粉だけが嫌です」



春になると悩まされる人も多いのが花粉症。

26日、花粉の飛散を判断する県の林業試験場を訪れてみると…





石川県林業試験場・鈴木 修治 場長：「あちらが花粉を採取している台になります。よく理科の実験で使われるガラスのプレパラートに薬品を塗って、落ちてくる花粉をキャッチする」判断方法は顕微鏡での目視。1平方センチメートル当たり1個の花粉を観測した日が2日続けば、花粉が飛び始めたと発表するということですが、現在の検査結果は…石川県林業試験場・鈴木 修治 場長：「もう花粉が飛散し始めているというふうに、データでは出ています」

石川県内にはすでに、スギの花粉が飛び始めていました。



そして、その量も去年より多くなる見込みだと話します。



石川県林業試験場・鈴木 修治 場長：

「昨年の夏の気温が高いと、比較的、雄花が付きやすいということで、飛散量が多くなるという可能性がある」



スギ花粉は3月にピークを迎え、3月末には収束しますが、すぐにヒノキの花粉が飛び始めると予測されています。



そして、これからのシーズンの心強い味方が、花粉症対策グッズ。すでに薬局はシーズンに備え始めていました。

山東 徹也 記者：

「見てください。こちら、店の入り口の一番目立つところに、グッズがずらりと売られています」



売り場には、定番のマスクや飲み薬だけでなく、花粉が原因となる皮膚炎の治療薬なども。



コメヤ薬局泉店・林 晋平 店長：

「ここ数日は目がかゆいという方が多いので、目薬が動き始めていますし、鼻水がすごく出るということで、点鼻薬とかも動き始めています」



まもなく到来する本格的な花粉症シーズン。



そのくしゃみが、季節の変わり目の風邪なのか、花粉症なのか、注意が必要です。

