フォロワー130万の“日本一美しいドラマー”、黒ミニスカ姿の全身ショットが「スタイル抜群」 グラビアでも活躍中

フォロワー130万の“日本一美しいドラマー”、黒ミニスカ姿の全身ショットが「スタイル抜群」 グラビアでも活躍中