フォロワー130万の“日本一美しいドラマー”、黒ミニスカ姿の全身ショットが「スタイル抜群」 グラビアでも活躍中
ガールズバンド「きみとバンド」のドラム、リーダーの大野真依が26日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露した。
【写真】“日本一美しいドラマー”が「スタイル抜群」 グラビア姿にも驚きの声（22枚）
グラビア写真集のクラウドファンディング支援額が、日本一の2300万円超え、SNS総フォロワーは130万人以上、また、SNS上で“日本一美しいドラマー”と呼ばれ注目を集めている大野。
今回は「新メンバー東京お披露目イベント 1日目終了したよー！楽しかった」とつづり、黒のミニスカの衣装姿を披露。可愛らしい表情でも魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「最高」「可愛いすぎ」などの声が集まっている。
引用：「大野真依」Instagram（@mai__24_）
