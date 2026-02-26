大野真依、ソロショット　※「大野真依」Instagram

　ガールズバンド「きみとバンド」のドラム、リーダーの大野真依が26日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露した。

　グラビア写真集のクラウドファンディング支援額が、日本一の2300万円超え、SNS総フォロワーは130万人以上、また、SNS上で“日本一美しいドラマー”と呼ばれ注目を集めている大野。

　今回は「新メンバー東京お披露目イベント　1日目終了したよー！楽しかった」とつづり、黒のミニスカの衣装姿を披露。可愛らしい表情でも魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「最高」「可愛いすぎ」などの声が集まっている。

引用：「大野真依」Instagram（@mai__24_）