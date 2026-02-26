かとうれいこ、ソロショット　※「かとうれいこ」Instagram

　一昨年、“26年ぶり”にグラビア復活を果たしたタレント・かとうれいこが、26日までにInstagramを更新。ソロショットを披露した。

　一昨年12月20日発売の「FRIDAY」（講談社）では26年ぶりにグラビアに挑戦、「若々しい」「スタイル抜群」などの声が寄せられているかとう。昨年10月3日には27年ぶりとなる写真集『AROUND』（講談社）を発売した。

　インスタグラムでは美しさあふれる近影などを度々投稿。今回は「明るいカラー指定の　お衣装」と、オレンジ色のワンピース姿を披露。抜群のスタイルでも魅せた。ファンからは「美人すぎ」「素敵」などのコメントが多数寄せられている。

■かとうれいこ
1969年生まれの55歳。1988年にグラビアデビューし、第16代クラリオンガールに選出。ポスターは通常の5万枚以上も増刷するという人気っぷりでグラビア界を代表する存在に。2001年の結婚を機に芸能活動を休止していたが、現在はタレントとして活動を再開している。

引用：「かとうれいこ」Instagram（＠katoreiko_official）