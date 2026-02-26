Snow Manの新曲「SAVE YOUR HEART」が、テレビ朝日系 オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』の主題歌に決定したことが発表された。

本ドラマは、テレビ朝日土曜夜の「オシドラサタデー」4月クール放送予定のドラマで、宮舘涼太の連続ドラマ初主演作品である。

主題歌「SAVE YOUR HEART」はSnow Manが新たに挑戦する、愛を“プログラム”に見立てた近未来型ラブソング。

「包み込む愛」=「SAVE YOUR HEART」であり、“大切な人を守り抜く、そのためにここに来た”という、ドラマにもなぞらえた強い決意と衝動を表現した楽曲だ。

加速するビートと感情むき出しのボーカルが交錯し、計算外の未来へと突き進む、“覚悟”と“挑戦”の想いを込めた一曲となっている。

◆ ◆ ◆

◼︎宮舘涼太 コメント

この度、『ターミネーターと恋しちゃったら』の主題歌をSnow Manが担当させて頂くことになりました。曲名は「SAVE YOUR HEART」です。

歌詞には、心で想う事、力強く護り抜くといった意味が込められており、ダンスもハートマークを使った振付けにもなっています。

曲はラブコメディーの主題歌としては攻めた楽曲になっていると思います。

沢山の方に愛していただける楽曲になりますように。是非楽しみにしていてください。

◆ ◆ ◆