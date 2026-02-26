宮舘涼太のコメント到着！ 主演ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』主題歌にSnow Man新曲
Snow Manの宮舘涼太が主演する4月4日スタートのドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系／毎週土曜23時）の主題歌が、Snow Manの新曲「SAVE YOUR HEART」に決定した。
【写真】Snow Man宮舘涼太、アンドロイド役で連ドラ初主演！ 『ターミネーターと恋しちゃったら』4月スタート ヒロインは臼田あさ美
本作は、連続ドラマ初主演の宮舘が演じる“400年後の未来からやって来たイケメンアンドロイド”時沢エータと、臼田あさ美演じる少女漫画雑誌編集者・神尾くるみが禁断の恋を繰り広げるSFラブコメディー。
主題歌「SAVE YOUR HEART」はSnow Manが新たに挑戦する、愛を“プログラム”に見立てた近未来型ラブソング。「包み込む愛」＝「SAVE YOUR HEART」であり、“大切な人を守り抜く、そのためにここに来た”という、ドラマにもなぞらえた強い決意と衝動を表現した楽曲だ。
加速するビートと感情むき出しのボーカルが交錯し、計算外の未来へと突き進む、“覚悟”と“挑戦”の想いを込めた一曲となっている。
宮舘は、「この度、『ターミネーターと恋しちゃったら』の主題歌をSnow Manが担当させて頂くことになりました。曲名は『SAVE YOUR HEART』です。歌詞には、心で想う事、力強く護り抜くといった意味が込められており、ダンスもハートマークを使った振付けにもなっています」とコメント。
「曲はラブコメディーの主題歌としては攻めた楽曲になっていると思います。沢山の方に愛していただける楽曲になりますように。是非楽しみにしていてください」と言葉を寄せている。
オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』は、テレビ朝日系にて4月4日より毎週土曜23時放送。
