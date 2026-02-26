THE BAWDIES、新ALから「PARTY PARTY」先行配信＋ROY社長Presents慰安旅行の予告編を公開
THE BAWDIESが3月25日(水)に発売するニューアルバム『THIS IS THE PARTY』から、「PARTY PARTY」を3月4日(水)に先行配信する。
本楽曲じゃロックンロールパーティーの幕開けを飾る、鋭いリフも印象的な作品。バンドの新たなライブアンセムになることを期待できる。Apple MusicとSpotifyで「PARTY PARTY」をライブラリ追加すると、スマホ壁紙がもらえるキャンペーンも実施中だ。
そして、THE BAWDIES CLUB盤とVictor Online Store盤に付属のBlu-ray「第一回 HOT DOG RECORDS 慰安旅行」の予告映像が公開となった。HOT DOG RECORDS代表取締役でもあるROY社長がメンバーを癒すために慰安旅行を企画。行き先を告げられず真冬の早朝から渋谷駅に集合したメンバー達との押し問答の末、沖縄へと旅立つまでの様子を見ることが出来る。本編ではROY社長もとい“肥後さん”のアテンドで、沖縄アーティストによるライブなど様々な癒しが提供される。
ニューアルバム『THIS IS THE PARTY』は、メジャー通算10作目、そして2025年3月25日に設立した自主マネジメント「HOT DOG RECORDS」が1周年を迎え、初のアルバムであることを記念して、充実の収録内容や企画が用意されており、メンバー自らその魅力を伝えるインスタライブを3月5日(木)21時から実施する。
■「PARTY PARTY」先行配信
2026年3月4日(水)配信スタート
https://thebawdies.lnk.to/PartyParty
下記ページからApple Music・Spotifyでライブラリ追加を頂くと、全員にスマホ壁紙をプレゼント
https://www.toneden.io/v-dd/post/party-party
◾️アルバム『THIS IS THE PARTY』
2026年3月25日（水）発売
THE BAWDIES CLUB盤(CD＋Blu-ray＋PHOTOBOOK) \8,500（税込）
Victor Online Store盤(CD＋Blu-ray＋PHOTOBOOK) \8,500（税込）
Ｄ名鑒(CD) [VICL-66140] \3,400（税込）
▼収録内容
＜CD＞全10曲
01.PARTY PARTY
02.HERE ARE THE BAWDIES
03.SUNNY SIDE UP
04.MOVE YOUR SOUL
05.SOMEDAY
06.PARTY STOMP
07.LAZY MAN
08.FORKS
09.DEVIL’S BLUES
10.SHAKE YOUR MONEY MAKER
＜Blu-ray＞
「第一回 HOT DOG RECORDS 慰安旅行」
＜PHOTOBOOK＞
「HOT DOG RECORDS 1ST ANNIVERSARY PARTY」
※HOT DOG RECORDS立ち上げ1周年を記念した、ライブとオフショットで1年を追ったフォトブック
▼特典情報
THE BAWDIES CLUB盤（THE BAWDIES CLUB会員様のみ購入可能）
購入：https://cart.spaceshowerstore.com/v2/ShoppingCart.aspx?scode=TBOM&pcode=NZS-1041
・「THE PARTY PACK」（ポストカード1種、ステッカー1種、栞1種、メンバー名刺4種を全て封入）
・100名様に当たる！「RAFFLE AT THE PARTY」 応募権
1.メンバーが使用したサイン入りセットリストをプレゼント -88名様
「THIS IS THE PARTY TOUR 2026」でメンバーが実際に使用したセットリストにサインを入れてプレゼント
(各会場4名様/ライブ当日終演後にスタッフよりお渡しとなります)
2.アルバムジャケット撮影時に使用した直筆プロフィール - 4名様
3.直筆サイン入りポスター - 8名様
※応募フォーム/応募の詳細は後日メールでのご案内となります
※ご購入1枚につき1回ご応募が可能です。
※ご応募の際は1〜3を選択、1の場合はご来場予定のツアー会場も選択して応募頂きます。
VICTOR ONLINE STORE（https://victor-store.jp/artist/3472）
・予約特典インターネットサイン会 / 直筆サイン＆お名前入り A2ポスター
購入：https://victor-store.jp/special/bawdies202603
対象期間：2026年1月31日（土）21:00〜2026年3月5日（木）23:59
※コンビニ払いの場合は、2026年3月3日（火）18:00まで
期間内に対象カートからVictor Online Store盤をご予約いただいた方“全員”にメンバー直筆サイン＆お名前入りのA2ポスターをプレゼント！
オンラインサイン会開催日時：2026年3月9日（月）19:00〜
※購入者様のみ限定公開となります
※アーカイブ視聴あり（3月17日（火）18:00まで）
・Victor Online Store盤
A2ポスター（ランダムで直筆サイン入り）※インターネットサイン会専用カートではないカートでのご予約・ご購入の場合
・通常盤
A2ポスター
Ｅ絞涕堕衢縮鵝購入特典 インストアイベント ※対象商品：通常盤
・タワーレコード渋谷店 ＜イベント内容「トークライブ＆サイン会」＞
日時：2026年3月25日（水）18:30集合／19:00開始 ※開始時間は前後する場合がございます。
実施場所：タワーレコード渋谷店（5Fイベントスペース）
対象店舗：タワーレコード渋谷店
※サインは購入いただいた「アルバムのジャケット」に入れさせていただきますので、「アルバムジャケット」をご持参のうえ、ご来場ください。
・タワーレコード新宿店 ＜イベント内容「トークライブ＆サイン会」＞
日時：2026年4月28日（火）18:30集合／19:00開始 ※開始時間は前後する場合がございます。
実施場所：タワーレコード新宿店（9Fイベントスペース）
対象店舗：タワーレコード新宿店
※サインは購入時にお渡しする「オリジナル特典のポストカード」に入れさせていただきますので、「ポストカード」をご持参のうえ、ご来場ください。
CDショップ別特典
オリジナルポストカード：
・HMV全国各店／HMV&BOOKS online
・タワーレコード 全国各店／タワーレコード オンライン
・楽天ブックス
メガジャケ：Amazon.co.jp
アクリルカラビナ型：セブンネットショッピング
◾️＜THE BAWDIES THIS IS THE PARTY TOUR 2026＞
2026年
4月2日（木）千葉LOOK
4月5日（日）浜松窓枠
4月11日（土）金沢EIGHT HALL
4月12日（日）長野CLUB JUNK BOX
4月18日（土）大分DRUM Be-0
4月19日（日）長崎DRUM Be-7
4月22日（水）水戸LIGHT HOUSE
5月9日（土）岡山YEBISU YA PRO
5月10日（日）京都磔磔
5月16日（土）松山SALONKITTY
5月17日（日）神戸VARIT.
5月26日（火）宇都宮HEAVEN’S ROCK VJ-2
6月4日（木）熊谷HEAVEN’S ROCK VJ-1
6月13日（土）札幌PENNY LANE24
6月14日（日）札幌PENNY LANE24
6月20日（土）仙台Rensa
6月21日（日）盛岡CLUB CHANGE WAVE
6月27日（土）広島CLUB QUATTRO
6月28日（日）福岡DRUM LOGOS
7月11日（土）名古屋DIAMOND HALL
7月18日（土）東京Zepp Shinjuku
7月20日（月・祝）大阪GORILLA HALL OSAKA
チケット料金：\6,000 / 学割 \4,500
▼THE BAWDIES CLUB 最速先行
〜2月1日（日）23:59
https://thebawdies.com/
