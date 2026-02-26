◾️アルバム『THIS IS THE PARTY』

2026年3月25日（水）発売

THE BAWDIES CLUB盤(CD＋Blu-ray＋PHOTOBOOK) \8,500（税込）

Victor Online Store盤(CD＋Blu-ray＋PHOTOBOOK) \8,500（税込）

Ｄ名鑒(CD) [VICL-66140] \3,400（税込）

▼収録内容

＜CD＞全10曲

01.PARTY PARTY

02.HERE ARE THE BAWDIES

03.SUNNY SIDE UP

04.MOVE YOUR SOUL

05.SOMEDAY

06.PARTY STOMP

07.LAZY MAN

08.FORKS

09.DEVIL’S BLUES

10.SHAKE YOUR MONEY MAKER

＜Blu-ray＞

「第一回 HOT DOG RECORDS 慰安旅行」

＜PHOTOBOOK＞

「HOT DOG RECORDS 1ST ANNIVERSARY PARTY」

※HOT DOG RECORDS立ち上げ1周年を記念した、ライブとオフショットで1年を追ったフォトブック

▼特典情報

THE BAWDIES CLUB盤（THE BAWDIES CLUB会員様のみ購入可能）

購入：https://cart.spaceshowerstore.com/v2/ShoppingCart.aspx?scode=TBOM&pcode=NZS-1041

・「THE PARTY PACK」（ポストカード1種、ステッカー1種、栞1種、メンバー名刺4種を全て封入）

・100名様に当たる！「RAFFLE AT THE PARTY」 応募権

1.メンバーが使用したサイン入りセットリストをプレゼント -88名様

「THIS IS THE PARTY TOUR 2026」でメンバーが実際に使用したセットリストにサインを入れてプレゼント

(各会場4名様/ライブ当日終演後にスタッフよりお渡しとなります)

2.アルバムジャケット撮影時に使用した直筆プロフィール - 4名様

3.直筆サイン入りポスター - 8名様

※応募フォーム/応募の詳細は後日メールでのご案内となります

※ご購入1枚につき1回ご応募が可能です。

※ご応募の際は1〜3を選択、1の場合はご来場予定のツアー会場も選択して応募頂きます。

VICTOR ONLINE STORE（https://victor-store.jp/artist/3472）

・予約特典インターネットサイン会 / 直筆サイン＆お名前入り A2ポスター

購入：https://victor-store.jp/special/bawdies202603

対象期間：2026年1月31日（土）21:00〜2026年3月5日（木）23:59

※コンビニ払いの場合は、2026年3月3日（火）18:00まで

期間内に対象カートからVictor Online Store盤をご予約いただいた方“全員”にメンバー直筆サイン＆お名前入りのA2ポスターをプレゼント！

オンラインサイン会開催日時：2026年3月9日（月）19:00〜

※購入者様のみ限定公開となります

※アーカイブ視聴あり（3月17日（火）18:00まで）

・Victor Online Store盤

A2ポスター（ランダムで直筆サイン入り）※インターネットサイン会専用カートではないカートでのご予約・ご購入の場合

・通常盤

A2ポスター

Ｅ絞涕堕衢縮鵝購入特典 インストアイベント ※対象商品：通常盤

・タワーレコード渋谷店 ＜イベント内容「トークライブ＆サイン会」＞

日時：2026年3月25日（水）18:30集合／19:00開始 ※開始時間は前後する場合がございます。

実施場所：タワーレコード渋谷店（5Fイベントスペース）

対象店舗：タワーレコード渋谷店

※サインは購入いただいた「アルバムのジャケット」に入れさせていただきますので、「アルバムジャケット」をご持参のうえ、ご来場ください。

・タワーレコード新宿店 ＜イベント内容「トークライブ＆サイン会」＞

日時：2026年4月28日（火）18:30集合／19:00開始 ※開始時間は前後する場合がございます。

実施場所：タワーレコード新宿店（9Fイベントスペース）

対象店舗：タワーレコード新宿店

※サインは購入時にお渡しする「オリジナル特典のポストカード」に入れさせていただきますので、「ポストカード」をご持参のうえ、ご来場ください。

CDショップ別特典

オリジナルポストカード：

・HMV全国各店／HMV&BOOKS online

・タワーレコード 全国各店／タワーレコード オンライン

・楽天ブックス

メガジャケ：Amazon.co.jp

アクリルカラビナ型：セブンネットショッピング