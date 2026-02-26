ゆきぽよ、突きつけられた現実に涙 開業資金390万円で夢実現を目指すも…
「ABEMA」オリジナル“人生再スタートバラエティ”『資産、全部売ってみた』#2が26日に放送される。 #2では、“資産を全部売る”ゲスト・ゆきぽよが本気で叶えたい夢として掲げる「フィリピンレストラン」の開業のために、
前回売った資産の金額90万円と、夢のために貯めていた300万円の計390万円を開業資金として、経営のプロである専門家に真剣相談。しかし、そこでは飲食業の厳しすぎる現実が突きつけられ、ゆきぽよは思わず涙を流す。
【写真】ゆきぽよ、“ギャル”を抜いた自然体な姿に絶賛多数「うちゅくちい」「大人っぽ美人度増し」
現在、お茶の新事業をスタートさせた小島からも「絶対に失敗してほしくない」と、愛のあるアドバイスも。そして本番組では、“自身の象徴”ともいえる誇らしい資産を売ったら一体いくらになるのか、その価値を数字化する「こじうり（誇示売り）企画」も放送。この企画の第2回ゲストとして、14歳で高額納税者となった元モーニング娘。の加護亜依が登場。大事すぎて普段は飾っているという、加護の想いが詰まった“超高級バック”を売ったらいくらになるのか査定する。すると予想外の金額となり、スタジオも騒然。果たしてその金額とは？そして資金ができたらやってみたいという、ある事業とは？
さらに#2ではお茶の新事業展開、芸能活動再開など“人生を再スタート”させている小島の、息子と過ごす束の間の休日にも密着取材。「この1年間、心身共にしんどい時間が長かった」と明かす彼女の、これまでの人生を振り返りながら、現在地について深ぼっていく。新たな道を歩み始めた、こじるりの生活の柱とは？
誰にでも起こりうる人生の転落と再起を、涙と葛藤、そして希望と共に描いていく“人生再スタートバラエティ”『資産、全部売ってみた』#2は、ABEMAにて26日23時放送。
