4月7日(火)より放送されるTVアニメ『レプリカだって、恋をする。』の楽曲情報が発表され、オープニングテーマにシャイトープの新曲「リフレイン」が、エンディングテーマにasmiの新曲「あわ」が決定した。

『レプリカだって、恋をする。』は、第29回電撃小説大賞「大賞」を受賞し、読書メーター OF THE YEAR 2023-2024 ライトノベル部門、第11回静岡書店大賞「映像化したい文庫部門」で1位を獲得した、榛名丼（著）・raemz（イラスト）によるライトノベルが原作で、身代わりとして生み出された少女の切なくも甘酸っぱい恋愛模様を描く青春群像劇。

オープニングテーマ「リフレイン」は、このアニメのために書き下ろされた楽曲で、大切な存在へのピュアな想いに、切なさと儚さが滲む。シャイトープ3人の音にストリングスが絡み合うことで、美しくエモーショナルな世界が広がる楽曲となっている。また、楽曲の一部を聴くことができる最新PVも公開された。

エンディングテーマに書き下ろされたasmiの新曲「あわ」は、ボカロP“⌘ハイノミ”が作詞・作曲・編曲を手がけた楽曲で、asmiとは「ラヴィウス」以来のタッグとなる。“私は透明”という印象的な一節から始まり、弱さとささやかな決意をasmiの儚くも芯のある歌声が静かに包み込む。物語の余韻をやさしく、そして鋭く残す楽曲に仕上がっている。

TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』は4月7日(火)よりTOKYO MX、静岡朝日テレビ、テレビ愛知、KBS京都、サンテレビ、AT-X、BS11で放送開始となる。

◆ ◆ ◆

■シャイトープ コメント

今回、TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』のオープニングテーマを担当させていただくことになりました。

青春と恋愛の難しさと素晴らしさを、ナオに改めて教えられた気がしました。リフレインという楽曲は、海の青さを背に大切な誰かを待っていたくなるようなこの作品にぴったりの楽曲だと思います。アニメと共に、この楽曲も楽しんでもらえると嬉しいです。

■asmiコメント

今回 エンディングテーマという形で作品に携わらせていただくこととなり、心から嬉しく、有難く思っております。私自身 幼少期から読書が大好きで、音楽か小説か という学生時代を過ごしてきたので、ナオのことを身近な友だちのように思いながら「あわ」のレコーディングに臨むことができました。原作で描かれていた細かな心の機微や潮風の香り漂う空気感がアニメでどう表現されていくのか、私も一視聴者としてとっても楽しみにしています。是非、エンディングまでお楽しみいただけると嬉しいです！

◆ ◆ ◆