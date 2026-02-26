日テレ系の情報番組「DayDay.」に生出演

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した17歳・中井亜美（TOKIOインカラミ）が26日、日テレ系の情報番組「DayDay.」に生出演。ファンからの質問を受け、意外な将来の夢を明かした。

初出場の五輪で堂々たる演技や、フリー演技直後に見せた首をかしげるポーズで話題になった中井。生出演した番組ではファンから「フィギュアスケートをやっていなかったらどんな職業につきたいですか？」との質問が寄せられた。

中井は「そうですね。結構自分自身、メイクとか髪の毛をアレンジするのがすごい好きなので、将来ヘアメイクさんになれたらいいなーとか思いつつ……」と回答。出演者から「フィギュア以外のこと考えてるんですか？」と驚かれ「そうですね、はい」と頬を緩ませた。

番組内では大ファンだというNiziUのMIIHIから直筆メッセージが送られるサプライズに、思わず涙する場面も。「本当にびっくり。夢が叶ってますね、今」と感激していた。



（THE ANSWER編集部）