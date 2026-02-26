新作なのに、もう再入荷！？【3COINS】即カゴINしたい♡「美容家電」

春へ向けて美容アイテムを新調するなら、新作ながらも早くも再入荷した【3COINS（スリーコインズ）】の美容家電をチェックしてみて。今回は、持ち運びしやすく手に取りやすい価格も嬉しい、おすすめのアイテムを使い方とともに紹介します。店舗で見つけたら即カゴINがおすすめ。

温度が選べるコンパクトコーム

【3COINS】「コンパクトヒートヘアコーム／and us」\2,200（税込）

直径約8.8cm、厚み約4cmとコンパクトなヒートヘアコーム。ヘアアイロンに比べて持ち歩きしやすいのが魅力です。充電式で、3段階の温度設定が可能。コームタイプならとかすだけで簡単にヘアを整えられそうです。

ストレートにしたいときにも寝癖を直したいときにも活躍

設定温度に達したら、手にフィットする丸い持ち手を握って髪に通すだけ。根元からストンと下ろせばストレートに、内側へ入るように丸みをつければ内巻きにと、好みのスタイリングに仕上げられそうです。前髪や結んだ毛先を整えたいときもこの形状なら使いやすいかも。

顔全体に使える2WAYシェーバー

【3COINS】「2WAYフェイスシェーバー／and us」\1,870（税込）

化粧ノリの良さを左右しかねない、顔の産毛処理に役立つシェーバー。顔全体をケアでき、付属のカバーで刃の露出面を狭くすれば、繊細な眉カットも可能に。ケアする部分に合わせて、2種類のヘッドを使い分けられます。こちらは電池式でポーチに入れやすいのも嬉しいポイント。

肌にフィットしやすいスイングヘッド

左右に動くスイングヘッドが採用されているので、肌にフィットしやすくなっています。公式サイトによると「やさしくなぞるだけで、スムーズにムダ毛ケアができます」とのことで、安心して使えそうです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

writer：Nae.S