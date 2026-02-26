Ｊ３福島のＦＷ三浦知良が２６日、５９歳の誕生日を迎えた。プロ生活４１年目を迎えた最年長Ｊリーガーはこの日、福島県庁を表敬訪問。クラブの小川淳・代表取締役ＣＥＯ、鈴木勇人・代表取締役社長、寺田周平監督とともに、内堀雅雄県知事と懇談した。

＊ ＊ ＊

５０代ラストイヤーを迎えるカズの“５９歳初陣”は、明治安田百年構想リーグのアウェー磐田戦（２８日・ヤマハ）。出場すれば、静岡出身のカズにとって“凱旋試合”となる。

カズは「ヤマハ時代から知っていますし、知り合いも多い。今はＪ２ですが、Ｊリーグで優勝経験のある、名門の１つ。（磐田との対戦は）クラブにとっても本当に素晴らしいこと」と見据えたが「特別な感情はない。どのチームとの対戦も、同様に楽しみだから」と対戦相手や試合会場については意識せず、目の前の一戦に集中する構え。「当然、試合に出て活躍したいし、勝ちたい。そのために毎日トレーニングしていますし、いい準備をするだけ」と意気込みを語った。

５年ぶりにＪリーグに復帰したカズは、開幕の甲府戦で先発出場し、Ｊリーグ公式戦の最年長出場記録を５８歳１１か月１２日に更新。１７２５日ぶりのＪリーグ公式戦出場で前半２０分までプレーした。ここ２試合は欠場が続いているが、Ｊ２クラブを相手に３連敗と苦しむチームの起爆剤としての起用も期待される。