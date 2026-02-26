東海3県初となる4つの公立中高一貫校が去年4月に開校した愛知県。見えてきた課題と可能性について、2つの学校を取材しました。

名古屋市東区の明和高校付属中学校。新たな学びの場として、去年4月に開校した「公立中高一貫校」の1つです。

愛知でも屈指の進学校にできた付属中学の注目度は高く、去年の入試倍率は、なんと17倍でした。

あれから学校はどうなっているのでしょうか。

この日あったのは北アメリカをテーマにした社会の授業。

こちらのグループが考えていたのは「アメリカは移民を受け入れるべきか」です。授業で学んだ文化や経済などの知識をベースに、問いを重ねて疑問と向き合います。

明和での生活を、生徒たちはどう感じているのでしょうか。

「探究の目標というか、ゴールを先生が教えてくれたりするので、楽しいし充実している」(1年生の生徒)

「実際に自分から情報を求めに行かないと得られない知識がすごく多く、私自身も、得られているので、(去年)4月と比べて本当に成長できたなと感じている」(1年生の生徒)

生徒たちの成長を見守ってきた校長は…。

「クエスチョンマークが頭に浮かんだら、それを掘り下げていくための、力、スキルも含めて全体として育成されていく、学びの流れみたいなものを意識している。失敗することも含めてプロセスを評価して自信にして、自分自身のありようをそのまま受容する自己受容。それをベースにした人間形成をしてくれるといいなと思う」(明和高校付属中学校 栗木晴久校長)

国際教育に注力も

中高一貫校は明和だけではありません。同じ時期に開校した他の学校では…。

愛知県西部の津島市。この地域の伝統校、津島高校にできた付属中学校で採用しているのが…。

「国際水準の教育プログラムを採用して授業をしているので、探究、行動、振り返りを意識して、トライ＆エラーをしながら失敗を恐れずに取り組んでいくことを目指した授業をしている」(津島高校付属中学校 畠山良明副校長)

もともと普通科の一部に専門コースがあり、国際教育に力を入れてきた津島高校。そのため…

「こちらの教室はいま総合学習の時間です。外国人の先生による授業はすべて英語で行われています」(メ～テレ 鈴木しおりアナウンサー)

中高一貫校の開校を契機に、スイス・ジュネーブのNPOが提唱する国際的な教育プログラム「国際バカロレア」の認定を目指しています。

教えるのは、カナダ出身の教師と津島中学の教師の2人。この日、生徒たちが取り組んだのは英語のクイズづくりです。

生徒自身が考えることを大切にしていて、英語が出てこない場合は、日本語を使っても良いことにしています。

Q.今何をしているか

「クイズを作るために、トピックをフェスティバルか場所か、食べ物を選んでそこからさらに調べる。まずは題材となる何を選ぶか」(授業を受けている生徒)

「というのを多数決ではなく、合意形成で決めている」(授業を受けている生徒)

生徒の口から出た「合意形成」という言葉。実は…

「単純に物事を決める時に、よく頭で考えてほしいので、それぞれの意見を尊重してということで合意形成を教えた」(畠山副校長)

みんなの意見を取り入れて物事を進める方法を学んでほしいと、入学当初から学校が力を入れて教えていたことでした。

英語でのやりとりを、嫌がらずにまずはやってみる。まさに「トライ＆エラー」を実践する生徒たちもいました。

前例のない故の課題も…

ただ、前例のないことだけに、教える方も大変なようで…。

「生徒の成長を目の当たりにすること以上の喜びはないので、それが時々出てくるのが、やっててよかったなと思うが、何しろ前例がないことの連続なので、そういう意味ではすごく苦しい」(津島高校付属中学校 高羽亜紀さん)

「トライすることにちょっと恐れを抱いてしまう子は当然いるので、失敗してもいいという意識がもう少し欲しいかなというところもある」(畠山副校長)

それでも生徒たちは、この1年を振り返って…

「自分の好きなことが探求できることと、物事ってあまり答えという概念がなくて、その概念がないにもかかわらず探していくのがこの学校の強みだと思っている」(1年生の生徒)

「お互いこの学校を受験したからこそ、コミュニケーションをとって、自分たちの意見を交わして、みんなが納得できる環境になっている。GCP(総合)の授業は英語だけだからこそ、分からないこともある中で、人とコミュニケーションをとって、自分で分かろうということが1番楽しい」(1年生の生徒)

新しい学校で、新しい世界に挑戦する子どもたち。公立学校での学びの可能性が広がっています。