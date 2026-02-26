gibkiy gibkiy gibkiyが2026年、始動から10周年を迎えた。kazuma (Vo / ex-Merry Go Round, Smells)とaie (G / deadman, kein, the god and death stars, THE MADCAP LAUGHS)による前身ユニットhighfashionparalyzeは、2014年にsakura (Drs / ZIGZO, Rayflower, THE MADCAP LAUGHS, ex-L’Arc-en-Ciel)を迎え、highfashionparalyze+sakuraとして起動。2015年、そこにkazu (­B / the god and death stars, ex-蜉蝣)が合流し、4人編成のHIGH FASHION PARALYZEへ。そしてバンド名を新たに2016年、gibkiy gibkiy gibkiyが誕生した。

「傷で言えば、血だらけでベトベト」とは、1stアルバム『不条理種劇』リリース時(2016年2月24日発表)のBARKSインタビューで、自らの音楽性を表現したkazumaの言葉だ。即興音楽というにはあまりにもアート性が高く、バンドサウンドというにはあまりにも前衛的なスタイルは、4人の経験と実績に裏打ちされた技量の高さと、創造へのひらめきが濃厚に絡み合った結果生み出されるものに他ならない。

gibkiy gibkiy gibkiyの初ライヴとなった2016年3月5日の東京・目黒鹿鳴館公演からちょうど10年。4人は、2026年3月5日に東京・渋谷 clubasiaで＜gibkiy gibkiy gibkiy 10th ANNIVERSARY × clubasia 30th ANNIVERSARY「avantgarde,barbarian “唾液”」＞を開催し、同公演を皮切りに東名阪ツアーを実施する。BARKSでは彼らの10周年を記念して、バンドの変わらぬ本質と進化し続ける4人の今に迫るべく、ロングインタビューを敢行した。

2016年 / gibkiy gibkiy gibkiy

◆ ◆ ◆

■引き算でどれだけカオティックになるか

■やっぱりジジイが切れたほうが怖い（笑）

──gibkiy gibkiy gibkiyは2026年、活動10周年を迎えます。BARKSは始動当時の2016年3月に初インタビューを実施しましたが、そのときに語っていた“誰かに媚びることのないアヴァンギャルド性”や“人の生身の部分が曝け出されるような即興性の高い音楽”を変わらずに磨いてきた10年だったと思います。バンドとしては10周年と聞いて、どんな実感を持っていますか？

sakura：今回のインタビューにあたって、その最初のインタビュー記事をはじめ、今までのgibkiy gibkiy gibkiyに関するBARKSの記事を読み返したり、自分自身でライブのアーカイブを作ったりするなかで感じたのは、やってる最中は10年ってことは感じていないんだけど、改めて振り返るような作業をすると、もう10年経ったんだなという思いが実感としてありました。

kazuma：私も10年ってことをあまり感じてはいないんですけど。ただ自分自身は、その年月の間でだいぶ変わったと思います。これは個人的な思いですけど、今やるべきことが明確になっている。それは音の面で、この4人でこうしたらカッコいいんだろうなっていうのが、最近ははっきり見えていると思います。

kazuma (Vo)

──それは、ライブを重ねてきての影響も大きいでしょうか？ バンドとしてはこの10年、特にコロナ禍を経ての近年はコンスタントにツアーを行なっていますよね。

aie：そのあたりは、“年間でこういう活動をしていこう”という計画をkazu君が考えてくれるんですよ。それまで、わりと好きにワンマンをやりつつ、呼ばれたイベントだけ出ていたんですけど、ここ5〜6年は“年間2〜3本ワンマンツアーを回りましょう”というのが定番になっていて。

──メンバーそれぞれ、他にもバンドやプロジェクトも抱えながらの活動ですが、kazuさんとしては、gibkiy gibkiy gibkiyを動かしていくにあたっての考えがあるという？

kazu：最初の数年間はリリースやライブをコンスタントにやりたいと頑張っていたんです。アルバムを2枚(1stアルバム『不条理種劇』(2016年2月発表) / 2ndアルバム『In incontinence』(2017年8月発表))出して、バンド的にもすごくいい状況だった。ところが、このまま3枚目のアルバムを出して活動していこうかという矢先で、コロナ禍でバンドが一旦止まってしまって。2020年くらいに予定していたライブや音源制作ができなくなってしまったんです。コロナ禍が明けてからは、それを取り返す感じで活動しているというのはありますね。

aie (G)

──コロナ禍以降は、作品のリリース方法も変わって、基本的にライブ会場限定販売と通信販売で音源リリースしていく形になりましたが。

kazu：実はあれは、2020年くらいに出そうと思っていたアルバムの曲たちなんです。コロナ禍が明けて活動再開して、「アルバムを出そうか」という話もあったんですけど、やっぱりgibkiy gibkiy gibkiyというバンドは生物なので。出せなかったアルバムをそのままリリースよりは、もう一度ライブバンドに戻るために、ライブをやるために会場限定シングルとして出すということを続けてきて、 今こうして10周年を迎えたという感じですね。

aie：今、kazu君に言われて思い出したんですけど、 たしか当時、10曲近く曲を作っていたんですよ。コロナ禍が明けて、いざ動けるぞってなったときに「三部作にしてみようか」とかも話していたんです。そんなときに、韓国アイドルって2曲リリースする形が多くて、「あの形態の出し方いいね」となって。1〜2曲をコンスタントにリリースするっていうのは、K-POPの影響を受けてます（笑）。

kazu：コロナ禍で、俺たちが今まで知らなかったようなK-POPにも触れて（笑）。gibkiy gibkiy gibkiyとしても、コンスタントに新曲を出す方法が合ってた気がします。会場限定シングルという形態で。

──そのときそのときのいろんなモード感がありますし、それを鮮度の高いまま届けることができるという。

aie：今やりたいことをポンと出せる状況になっていると思いますね。まとまった形で一気に出すことを続けていたら、gibkiy gibkiy gibkiyは、ここ4〜5作(「黝」(2025年9月発表) / 「反吐 生き血 虫唾」(2024年7月発表) / 「虫唾」(2023年12月発表) / 「生き血」(2023年9月) / 「反吐」(2023年6月))くらいの感じにはなってないというか。やりながら、どんどんkazumaさんがハードに変わっていってたんですよね。新たにレコーディングするときも、ちょっとハードになってるし。なんならまだストックしている曲はあるんだけど、「もっとハードな曲をやりたい」と言って、新しく曲を作ってみたり。

──たしかにコロナ禍以前のアルバム『In incontinence』と、コロナ禍以降の楽曲では違いがあるように感じます。kazumaさんの変化は何が影響してるんですか？

kazuma：最近のハードさは、テンポが速いとかそういうことではないんです。いかにこの4人で、音の引き算をするか。ストイックでカオティックな方向に転びたいっていうのが、今はたまたまファストな方向にいっているだけで。単純にカッコよさもありますけどね。レッドゾーンに振れているもののほうが分かりやすいじゃないですか。足し算をしていくアーティストが多いなかで、 引き算でどれだけカオティックになるかというテーマ。やっぱり、ジジイが切れたほうが怖いかなって（笑）。

aie：ははははは！

sakura：俺の視点で見えるkazuma君の心境とか変化としては、他と交わってないことが大きいんじゃないかなと。コロナ禍以降、ワンマンライブが中心になっているんですけど、純度と独自性の高いワンマンを、年間通して定期的にやってきたので。ワンマンを想定すると、実際にセットリストもどんどん激しくなって。かと思えば、セットリストに叙情的な曲も残っていたり。そういうライブをすることでの本能的な変化があったんじゃないかなと思われる。どんどん激しくなっているので、sakura個人としては“56歳にはつれぇな”みたいなところもあるんですけど（笑）、それも刺激的なんですよ。自分になかったものが今引き出されてる感じで、楽しいです。

kazu (­B)

──最新作「黝」(2025年9月発表)にはそういうテンション感があってこそ、よりヘヴィでブルータルで、凄まじいスピード感のある曲になったんですね。

aie：「黝」の2曲(「幻触」「造型十八号」)はとにかくハードで速くてってことを意識しましたね。僕自身30年くらい音楽をやってますけど、 一番激しい音楽を今のgibkiy gibkiy gibkiyでやってると思ってますし。それとは別で、ライブでkazumaさんの以前のバンドSmellsの曲をカバーしているんですけど、そこではものすごくグランジっぽい、僕の勝手なイメージだとソニックユースみたいな感じでやっていて。僕はグランジ育ちですけど、それをこの2025年とか2026年にやることが、すごく新鮮。ファストな今のgibkiy gibkiy gibkiyと、シンプルなグランジの混ざりがすごくいいと思ってます。それも「黝」くらいからやり始めたことですね。

──曲作りについては当初、「キーワードだけで、歌詞も決めずに即興的に音楽を奏でて」とおっしゃってましたが、ここ10年間での変化を挙げるとすると？

aie：その根幹は10年ぐらい変わってない気がします。普通の弾き語りとは違いますけど、ギターとボーカルで組んだ枠組みを、kazuさんとsakuraさんに聴いてもらって、そこからスタジオ作業で仕上げていく感じだから。昔ながらの作り方というか、ホワイトボードに曲構成やコード進行を書いて、「ここは16小節やって」「いやいや12小節だな」みたいなやり取りをしながら、一回試して、ライブでやってみよう、という流れのままですね。

sakura (Drs)

──誰かひとりが完成形に近いデモを仕上げて持ってくるようなものではないという。しかも、ライブで演奏をしながらも、その都度アレンジなどが変わっていくような自由さもあるような？

aie：レコーディングもまさにそうで。 たとえば、レコーディングが昨日なのか今日なのかで、たぶん録れるテイクが違う。それは、このバンドの良さだと思うんです。

kazu：kazumaさんの歌で言ったら、昔の曲は今、メロディも歌詞も違ったりしますから。

──歌詞まで変わるんですね。

aie：1stアルバム『不条理種劇』の曲は、もともと歌詞がないものも多いので。初期はインプロ中心のバンドだったので、ちょっと変わってきたところがあるとすれば、そこですね。

■受け取り手に考える隙を与えないスピード感

■過去最高にハードと言われた「黝」を超えた

──それが、この10年の音楽的な変化ですね。

aie：インプロ部分が減ってきて、わりと頭を使って曲を作ってるって感じがあるかもしれない。と言っても、面白味が減ってるわけじゃないし、ライブでは変わらず即興性が高いんですけど。曲は頭からケツまで決まったことをやるようになりましたね。そのなかでそれぞれが自由にやってる。

sakura：それこそgibkiy gibkiy gibkiyの前身highfashionparalyze とか、highfashionparalyze ＋sakuraとかを思い返して考えてみると、aieが線路を引いて、そこにkazuma君が自由にいて、俺がそれに対して会話をしてたのが原型だった。そのaieの役割にkazu君が加わったのが初期のgibkiy gibkiy gibkiyだったよなと思うんです。

──はい。

sakura：それが段々と、それぞれの役割分担が、ドラムのsakura、ベースのkazu、ギターのaie、ボーカルのkazumaっていう、バンドとして各パートらしいポジションとアプローチになってきたかなとは思う。よそのバンドからすると、ちょっと異常に思えるかもしれないけど、我々からすれば、ドラマーはこうだよね、ベースシストはこうだよね、ギタリストはこうだよね、っていう明確さは出てきたのかなと自分的には思ってるんですね。

2016年 / gibkiy gibkiy gibkiy

2017年 / gibkiy gibkiy gibkiy

──kazumaさんは、“バンド”になっているっていうことをどう感じていますか？

kazuma：曲作りのスタートは、まずアイデアとして“こういう曲をやりたい”とかをaieに伝えることが多いんです。そこでたとえば、aieにこういうギターを弾かせて、kazuにこういうベースを弾かせて、sakuraにこういう太鼓を叩かせたいと思っているんですよ、それがめちゃめちゃカッコいいと思っているので。さっきのファストの話もそうで、今のピークがそういう形になっている。どうしても難解なものととらえられてしまうことも多いので、そういう意味で、“一色しかありません”というほうが刺さるかなと。そうしたらgibkiy gibkiy gibkiy、人気出るかなって思うんですよ（笑）。素っ裸に近いというか。黙って聴け、みたいな。

sakura：ははははは！ これはまったくネガティヴな話ではないんですが、ある種、普通のバンドになってきたなとは思っているんです。この4人でやると何が出てくるかわからない、というものは変わらずあるけど、一方でこの4人だからこその妙な安心感もあったりして。それがバンド感ということなのかもしれないですけどね。

kazu：俺もsakuraさんと同じで、 何枚目ぐらいからか、だいぶ普通になってきたなって思うときがあったんです。だけど、それを友だちのバンドマンに言うと、完全否定されますけどね（笑）。

aie：俺たちが麻痺しちゃってるから（笑）。

2018年 / gibkiy gibkiy gibkiy

2020年 / gibkiy gibkiy gibkiy

──型はあれど、最終的にはやはり想像からはみ出したものになるという。

aie：僕もkazu君もsakuraさんも、他にもいろいろなプロジェクトをやっていますけど、gibkiy gibkiy gibkiyだけは曲を作るときに使う脳みそが違うっていうか。特殊といえば特殊ですね。

──それはkazumaさんという存在がいるから、ということですか？

aie：kazumaさんありきですね。たとえばオケだけ作って、“これどうやって歌うの？”とか“こんな曲に歌が乗るの？”っていうものに、kazumaさんはバッと合わせてくるので。だから僕とかkazu君とかsakuraさんと違う脳というか、違う音楽の聴き方してるような気もしてて。完成したものを演奏すると、すげー面白いんですけど、きっと一人ひとりじゃ出てこないものなんですよ。

──楽器的な考え方とは違うところで、曲を作っている感じなんでしょうか？

aie：うん、違うんだろうなと思います。拍の数え方も、曲によって4人が4人とも数え方が違う曲もあるんですよ。

──え、そんなことってあるんですか？

aie：その人の覚え方や数え方があるんですよ。だから他のミュージシャンから「今回の新曲、すごいじゃないですか」とか「あれ、どうやって歌ってるんですか？」って聞かれても、それは俺の知るところではない（笑）。kazumaさんしかわからない。それもgibkiy gibkiy gibkiyの面白味ですね。

2023年 / gibkiy gibkiy gibkiy

2024年 / gibkiy gibkiy gibkiy

──10年やってきても、その意外性ってまだまだある感じですか？

aie：ずっとありますよ。この10周年用に1曲作ったんですけど、それもなかなか強烈な曲ですから。

──それが3月から始まる10周年記念ライブ時に配布する未発表曲ですね。

kazu：もともとストックしていた新曲が何曲あったので、その中からやるのかと思ったら違って。まっさらな状態から作り始めた現在形の曲でしたね。

aie：2026年1月の2週目ぐらいにkazumaさんとスタジオに入って。そのときにkazumaさんがやりたいこととかやりたいビートとかを抽出して、その日にバンドでアレンジして。オケはもう録ってるんですけど、歌録りはちょうどこのインタビューの翌日かな。

──どういう曲になっていますか？

sakura：ひたすら激しいです。

2025年 / gibkiy gibkiy gibkiy

aie：歌録りはこれからですけど、曲の入り口としては、30年くらい前の野沢直子みたいな……野沢直子なのかGEISHA GIRLSなのか、そういうハイテンションのやつやろうぜみたいなところから始まって。4人でああでもないこうでもないって作り上げた感じがしますね。

kazuma：今回はライブで無料配布する曲なんですけど、アルバムだったら1曲目かなみたいな感じです。

sakura：とはいえ、やはり一筋縄ではないですね。でも、スピード感は一番かな。受け取り手に考える隙を与えないスピード感。BARKSで“過去最高にハード”と言われた「黝」のスピードをさらに超えていますね。

kazuma：「黝」と比べたら、ちょっとおしゃれだと思いますよ。

──いろんなキーワードが出てきましたが、曲が想像できない（笑）。10周年らしいところもある曲なんですか？

sakura：10周年らしいとかは考えてないでしょ？

kazuma：何も考えてない。

aie：たまたま今年作った1曲目って感じかな。

■やりたいことも明確になっている

■4人のグルーヴでストイックに

──リリース形態は近年、ライブ会場限定が多いじゃないですか。まず音楽を聴いてもらう手段として、たとえば今後、配信リリースなり販路を拡大していくっていうことは考えているんですか？

sakura：kazu君が言ったように、やっぱりライブ会場に足を運んでもらうツールが、 会場限定販売なんですよ。今は、 コロナ禍で一時失速したところから、着実に動員数やフォロワーも増えているところ。販路を大きくしていくのは、gibkiy gibkiy gibkiyはこうです、っていうコア層をもうちょっと高めてからでもいいかな。4者4様の考えがあるので、これは個人的な意見ですけど。

aie：たしかに、ライブに来た人しか買えないというのは、好きな人にしか伝わらないですよね。こちらがナイフ持って刺しに行ってない。向こうから刺さってくるのを待っているに近い。刺しに行くために分かりやすくするわけではないけど、kazumaさんが言ったように、踏み込みやすい入り口というか“実際見たら一色だよ”みたいなやり方はいいなと思いますね。一筋縄でないところはどうやってもあるので。

kazuma (Vo)

aie (G)

──3月5日の東京・渋谷clubasia公演＜gibkiy gibkiy gibkiy 10th ANNIVERSARY × clubasia 30th ANNIVERSARY avantgarde,barbarian “唾液”＞を皮切りに、大阪、名古屋で10周年記念ライブが開催されます。この東名阪ツアーはどういった内容になりそうですか？

kazuma：10周年ではありますけど、“今”ですかね。昔の曲をやったとしても、だいぶ違うと思うので、今のgibkiy gibkiy gibkiyの感じになる。まだセットリストは考え中ですけど。

sakura：10周年という形で、今回こういうインタビューをしている手前、こういうことを言うのもなんですけど。実は昨年、kazu君に「来年3月で10周年ですよ」って言われて「そうなの？」っていうところから始まってて。

kazu：だから、バンド的には10周年だから何をするとか、どう変わるっていうことはないんです。でも、僕らも新人ではないので、 せっかく10年やっているなら、10年やったことを噛み締めたいというか。 内容としては9周年でも11周年でも変わらないと思うんですけど、せっかくならと思って、まずはgibkiy gibkiy gibkiyとしてファーストライブを行なった3月5日(2016年 / 東京・目黒鹿鳴館)と同日にライブをしようと決めたんです。

kazu (­B)

sakura (Drs)

──ちなみにgibkiy gibkiy gibkiyってライブ前にリハーサルって入るんですか?

aie：たまには入ります。「一通り触っておきましょうか」くらいですけど。

kazu：みっちりはやらないね（笑）。

sakura：疲れちゃうんだよ（笑）。

aie：曲速いし（笑）。

sakura：我々にとって、リハーサルはあくまでもリハーサルなんですよ。やっぱり本番にスイッチが入るので。最近はかつてと比べて曲がかっちりとしてきてはいますけど、aieのギターアプローチは特に、そのときそのときで違うのが当たり前。かっちりとしたリハを続けると、そういったひらめき云々が埋没しちゃうかなとも思う。俺自身もそうなんですよ。だから10周年ですが、やること自体は現在進行形のライブになると思う。それが我々の10年だから。

kazuma：うん。基本は何も変わらない。10年目だからっていうことじゃないけど、この3人がこうしてついてきてくれることに、 すごく感謝してますし、手応えも感じている。やりたいことも明確になっている。4人のグルーヴでストイックに。もっと傾いて突き抜けたいですね。

■東名阪ツアー＜gibkiy gibkiy gibkiy 10th ANNIVERSARY「avantgarde,barbarian」＞

【東京公演】

＜gibkiy gibkiy gibkiy 10th ANNIVERSARY × clubasia 30th ANNIVERSARY avantgarde,barbarian “唾液”＞

3月05日(木) 東京・渋谷 clubasia

open18:15 / start18:45 / 終演20:30(予定)

前売 6,500円 当日 7,500円(ドリンク代別途)

入場特典：未発表音源無料配布 ※東京限定デザイン

LivePocket：https://livepocket.jp/e/gibkiy10_asia30



【大阪公演】

＜gibkiy gibkiy gibkiy 10th ANNIVERSARY avantgarde,barbarian “分泌”＞

4月25日(土) 大阪・心斎橋 CLAPPER

open18:00 / start18:30 / 終演20:10(予定)

前売 6,500円 当日 7,500円(ドリンク代別途)

入場特典：未発表音源無料配布 ※大阪限定デザイン

e+：https://eplus.jp/sf/detail/4467290001-P0030001



【名古屋公演】

＜gibkiy gibkiy gibkiy 10th ANNIVERSARY avantgarde,barbarian “消化”＞

4月26日(日) 愛知・名古屋 HeartLand

open17:30 / start18:00 / 終演19:40(予定)

前売 6,500円 当日 7,500円(ドリンク代別途)

入場特典：未発表音源無料配布 ※名古屋限定デザイン

e+：http://eplus.jp/gibkiy