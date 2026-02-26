３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝が２６日、中日との壮行試合が行われるバンテリンドームでの前日練習後に鈴木誠也外野手（３１）＝カブス＝とともに会見し、帰国後は初めてメディアの取材に応じ、２人が終始場内の笑いを誘う会見となった。

誠也は大谷と同じ１９９４年生まれで仲もよく、チームでは数少ない「大谷をいじれる男」だ。侍ジャパンではこれまでもチーム一丸のために主力選手が中心になって「食事会」等を開催。かねて「大谷翔平会」の開催を熱望していた。この日は決起集会の話題になり、誠也が「彼ならやってくれると信じています」と言うと、隣の大谷は「まずは勝つことが大事。その先で。おいしいご飯を食べるわけではない。勝ちに行く。まずはそこに頑張っていきたい」とまじめに回答。これには誠也も「なんかすみません」と頭をかき、会場の笑いを誘った。

大谷は２４日に羽田空港着のチャーター機で帰国。この日、１４時頃に県営名古屋空港に到着し、チームに合流していた。

メジャー組は２７、２８日の中日との強化試合は出場できず“解禁”は３月２日のオリックス戦（京セラドーム）以降。山本由伸らのように、ギリギリまで米国に残ってオープン戦に出場する選択肢もあったが、大谷は早めの合流を選択した模様だ。練習前から同僚に挨拶まわりを行ったが「まだしきれていない。明日以降、コミュニケーションをとっていきたい」。連覇を目指す侍に頼もしすぎる大黒柱がやってきた。