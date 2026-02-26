国士舘大の臼井春翔「この状況も1年前までは考えられないことなので」

2月25日に開幕したデンソーカップチャレンジ刈谷大会（通称・デンチャレ）。

関東A選抜、関東B選抜、関西選抜、北海道選抜、U-20全日本学生選抜、U-18日本高校選抜に加え、プレーオフを制した東海選抜、プレーオフ参加チームの中から選出されたプレーオフ選抜の6チームが2グループに分かれ、上位１位が決勝に進み、優勝が3月1日に決まる。

ここではデンチャレ本戦で目に留まった選手の物語を紹介していく。今回は関東A選抜の左サイドバック・臼井春翔（国士舘大2年）について。選手権で躍動した弟に刺激を受けて、この舞台に立っていた。

180センチのサイズとスピード、キックの精度を持ったレフティーサイドバック。これを聞いただけでも非常にロマンのある選手だということが分かるだろう。

初戦の関西選抜との大一番で臼井は左サイドバックとしてスタメン出場をし、サイドをアップダウンしながらクロスを供給したり、ビルドアップに関わったりと、初選出とは思えないほど落ち着いたプレーを見せた。終盤は関西選抜の猛攻に対し、身体を張った守備で阻んで、試合は0-0のドロー決着となった。

90分を通じて堂々たるプレーを見せた臼井は、これまで年代別日本代表はもちろん、大学の選抜に一度も入ったことがなかった。

「（大学）1年の頃までどこか遠慮しているところがあって、なかなか自分を表現できなかった」

小学校4年生から栃木SCのアカデミーで育ち、U-18からトップに昇格できず、関東大学サッカーリーグ1部の強豪・国士舘大に進学をした。トップの練習に何回も参加をしながらもトップ昇格を果たせなかった理由は、臼井が言うようにプレーのアグレッシブさと守備強度の不足だった。

「国士舘というプロに近い厳しい環境で消極的な自分を脱却したかった」と覚悟を持って挑んだことで、1年目はどうしても遠慮が出てしまったが、2年生になると「もうそんな甘いことは言っていられない」と全力で自分の殻を破ろうとしたからこそ、関東1部の後期にサイドバックに怪我人が続出したことで、セカンドチームで積極果敢な攻撃参加と左足の正確なクロスを見せていた臼井に白羽の矢が立った。

第14節の東洋大戦でトップデビューを飾ると、そこから不動の左サイドバックとなりインカレでも攻守において強度の高いプレーを見せて準優勝に貢献。2年生ながら関東Aに選出され、一気に世代注目のサイドバックに成長した。

「正直、自分でも驚いています。まさか2年生で関東Aなんで昨年の今頃は全く考えられませんでしたから」

自らの奮起で掴んだ大舞台。インカレ準優勝後、臼井には「もっと頑張らないといけないと思った」と心に更なる火をつける出来事があった。

全国高校サッカー選手権大会において、2学年下の弟である臼井蒼悟が尚志高の中心選手として大車輪の活躍を見せてベスト4に輝き、U-18日本高校選抜にも選ばれた。

「インターハイでベスト4に行って驚きましたし、選手権は2回戦の山梨学院戦から準決勝の神村学園戦まで全て会場に行ってスタンドで応援していました。久しぶりに弟のプレーを見たのですが、プレーがキレキレで『こんなに成長しているんだ』という驚きと嬉しさがありましたし、素直にすごいなと思いました」

蒼悟も栃木SCU-15までは一緒にプレーをしていた。高校進学時、U-18昇格か高校サッカーに行くかを迷っていた弟の相談に親身に乗っていたという。

「小さい頃からずっと『高校サッカーに行って選手権に出たい』と言っていたので、僕は『（U-18に）来いよ』ではなく、『お前が行きたいところに行け』と伝えました」と、弟の想いを汲んで、尊重する形でその背中を押した。尚志では2年生までトップチームで出番を得られずに苦しんだが、高校最後の1年で一気にブレイクを遂げた弟に大きな刺激を受けた。

「今までは『同じサッカーをやっている弟』という感覚だったのですが、今はもうライバルだと思っていますし、絶対に負けたくないという気持ちが強くなっています。同時にこの状況も1年前までは考えられないことなので、お互いが成長して結果を出せて、こういう関係になれたのが素直に嬉しいです」

この大会ではグループは別れたが、順位決定戦で当たる“兄弟対決”の可能性もある。ここで実現しなくても、蒼悟は昨年の総理大臣杯王者の東洋大に進学するため、関東1部では複数回ありそうだ。

「敵として戦ったことがないので、実現したら本当に嬉しいですし、兄として絶対に負けられません」

お互いの努力によってお互いの未来に描かれた決戦と、大学サッカーでの切磋琢磨。兄として、すでに複数のJクラブが触手を伸ばす注目選手として。殻を突き破った臼井は更なる躍動を胸に誓って、関東A選抜としのプライドとともにさらに上のステージへと駆け上がっていく。（安藤隆人 / Takahito Ando）