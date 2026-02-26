旧暦の1月10日に合わせて行われる「山形旧暦初市」が26日、山形市の文翔館で始まり、縁起物の「だんご木」などの露店が並びました。



佐々木陶子アナウンサー「文翔館前には縁起物のだんご木などのほか反対側にはどんどん焼きなどの食べ物の屋台も並んでいますおいしそうな匂いがただよっています」



江戸時代から続いているとされる「山形旧暦初市」は毎年旧暦の1月10日に合わせて行われます。会場の文翔館前広場には、「だんご木」や「だるま」などの縁起物の露店や、「まな板」や「木製の食器」といった生活用品の露店。さらに、「どんどん焼き」や「やきそば」などの露店なども出店しています。初日の26日は家族連れや観光客などの楽しむ姿が見られました。





だんご木を買った人「去年も同じようにだんご木を購入してすごく1年間励まされてとてもきれいだったのでまた飾りたいと思ったので」Q どうしてだんご木買ったこども「おいしそうだったから」Q だんご木手に取ってみてどうこども「いい感じ」保護者「1月行けなかったのでまだやってないかなと調べたら2月にやっているということだっただのでそれで知りました」一方で、出店している露店の数は高齢化の影響で減少しているといいます。村山地区お祭り商業協議会佐藤幸夫副会長「旧暦初市は高齢化で後継ぎがいない旧暦初市をもっと理解していただいて子どもから大人までみんな一緒に歴史的に残していきたい皆さんのお出でをお待ちしております」「山形旧暦初市」は27日も午前9時半から午後4時まで開催します。