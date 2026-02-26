韓国プロ野球から大リーグのサンフランシスコ・ジャイアンツへ移籍したイ・ジョンフが２５日、韓国歌手・Ｋ．ｗｉｌｌの公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルにゲスト出演。６人組ガールズグループ・ＩＶＥ（アイヴ）の大ファンであることを明かした。

イ・ジョンフは「友人たちが韓国軍へ入隊したタイミング（２０２１）に、ＩＶＥがデビューした。その時は興味がわかず、むしろ友人に『その年でアイドルが好きだなんて、何を言ってるんだ。しっかりしろ』と言っていた」という。しかし２４年、自身に心境の変化が訪れたと回想。「アメリカで通訳のお兄さんとご飯を食べに行った時、お兄さんは僕と会話をせずずっと（店内の）テレビを観ていた」「仕方ないので僕も一緒に観ていたら、ＩＶＥの『Ａｆｔｅｒ ＬＩＫＥ』ＭＶの花火がさく裂する場面が出てきた」と言い、イ・ジョンフはその瞬間に衝撃を受けたとし「友達が軍隊で感じたことを、アメリカで感じた」「大谷翔平を見るような感覚で、『うわっ』『すごい』と言いながら見ていた」と説明し、Ｋ．ｗｉｌｌを笑わせた。

その後イ・ジョンフはかつてＫ．ｗｉｌｌに、ＩＶＥに会いたいという意思をそれとなくほのめかしていた事実が明らかに。そのことに気づいていなかったＫ．ｗｉｌｌは「はっきり言うべきだよ」と反論し「２６年のシーズンを無事に終えたら」と返答。イ・ジョンフは「会いたいのは下心があるわけじゃない、純粋に大ファンだから」と強調していた。

イ・ジョンフは３月のＷＢＣで、キャプテンとして出場する。