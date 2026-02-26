スターダストプロモーション所属の９人組アイドル・いぎなり東北産が２６日、都内で行われたアミューズメントゲームやアイドルアニメとして知られる「プリティーシリーズ」の最新作「おねがいアイプリ」のコンテンツ発表会に出席した。

作品にちなみ、子供の頃の夢を問われると、律月ひかるは「私はお嫁さんになりたかったです」と笑顔で回答。会場がややざわつくと、ＤＪ ＫＯＯは「何よりですね」と絶妙なコメントで反応し、和ませた。すると律月は続けて「保育園の七夕の短冊に『お嫁さんになりたい』って書いたそうです」と明かし「今はアイドルとしてがんばりまーす！」と宣言。会場からは拍手が起こった。

また４月から始めたいことについて、伊達花彩は「大人になるにつれて誰かに頼ることに抵抗が出てきちゃったりする」と前置きした上で「『おねがいアイプリ』の力を借りて、たくさん誰かの力を頼っていきたい」とコメント。「ということで、各媒体の皆さま、いぎなり東北産、そして『おねがいアイプリ』たくさんたくさん愛してください！」とインパクト十分に堂々とアピールし、ＤＪ ＫＯＯは「なるほど！最高のお願いだね！」と舌を巻いた。

この日は４月５日から、テレ東系で放送予定のアニメで、新曲「放課後のおねがい」がエンディング主題歌に決定したことを発表。橘花怜は「聴いてくださる方の背中を押せるような楽曲になっています！」と笑顔でＰＲしていた。