「兵庫若駒賞」（２６日、姫路）

１番人気のゴッドフェンサーが向正面で５番手からスパートして突き抜け、昨年１２月の園田ジュニアカップに続いて重賞連勝を果たした。２着は２番人気のリーガルタイムが猛追して続き、３着には４番人気のシェナマックスが直線で中を伸びた。

２０２５年の兵庫２歳王者・ゴッドフェンサーが２６年の始動戦で兵庫３歳３冠の前哨戦を難なく制した。「今回はかなり自信を持っていたし、結果につながった。調教の動きはオケマルに近いものがある」と盛本信師。同厩で昨年の兵庫３冠馬オケマルと同じ重賞を連勝して、今年の３冠最有力候補となった。

スタートで出負けして５番手でレースを進めた。「駐立の悪い馬がいて、ゲートを出るタイミングが悪くなった」と吉村智。すぐに巻き返して好位に付けると、向正面からスパート。最終４角で先団に追い付く勢いで一気に抜け出した。「後ろにいるリーガルタイムを警戒していたが、直線に入って足音も聞こえないし、気付けばゴールだった」と振り返る。「何も考えずに乗っても勝てるのが、この馬のすごいところ」と相棒の潜在能力の高さに感嘆した。

次走は予定通りに１冠目の菊水賞（４月２日・園田）に挑む。「馬のテンションを確かめながら、放牧を挟むか在厩で調整するかを考えていく。前走後の休養でトータルしてハイレベルに成長している」と盛本信師。同厩舎から２年連続で兵庫３冠馬を輩出する可能性が一戦ごとに高まっている。