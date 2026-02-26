24日、高市早苗首相が8日投開票の衆院選で当選した自民議員に対してカタログギフトを配布していたことが判明。当日夜には自身のX（旧Twitter）で理由を説明した。

高市首相によるカタログギフト配布は、週刊文春（文藝春秋）の取材で明らかになった。報道によれば、当選祝いとして熨斗（のし）つきのカタログギフトを当選した議員に配布していたとのことだ。報道を受け、24日夜に中道改革連合の小川淳也代表がXで反応。「財源も含め厳しく説明責任が問われる新たな事態です」などと投稿した。

直後に、高市首相も自身のXを更新。「今回の大変厳しい選挙を経て当選したことへの労いの気持ちも込め、今後の議員としての活動に役立てていただきたいと考え、奈良県第二選挙区支部（高市早苗支部長）として、品物を寄付させていただきました」と説明した。カタログギフトを配布したことについては、「事務所での応接や会議、日常業務に使えるものなど、政治活動に役立つものを各議員のご判断で選んでいただこうと思い」と理由をつづった。

石破茂前首相も、商品券配布で批判を浴びていた。石破氏は昨年3月、衆院1期生に対して10万円分の商品券を配布していたことが判明。その後「自分を見失っていた」と謝罪した。

当選祝いが問題となった事例はほかにもある。2024年に熊本県の木村敬知事が、当選祝いで届けられたコチョウランの鉢を知人が運営する病院や福祉施設に渡していたことが判明。公職選挙法違反で刑事告訴されたが、嫌疑不十分で不起訴となった。

25日から始まった代表質問では、自民議員315人に対し、1人約3万円分のカタログギフトを配布したと説明した高市首相。政治資金規正法では、個人から政治家に対する金銭などの寄付が原則として禁止されている。高市首相は、党支部から支出したものであるとして、「法令上問題ない」と主張。違法ではないとしても、高市首相の個人名を記載している点が問題であるとの指摘もある。26日には国民会議の初会合が控えているが、高市首相はどのように対応していくのか。世間からの注目度は高い。