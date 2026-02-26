長友、内田、香川――CLの決勝Tを最も戦っている日本人選手は？ 興味深いデータにファン注目！「更新が１番あり得そうなのは…」
現地２月25日にチャンピオンズリーグ（CL）のプレーオフの全日程が終了した。リーグフェーズで９位から24位のチームが、ホーム＆アウェーでそれぞれ２試合を戦い、ノックアウトフェーズ（決勝トーナメント）に進む残りの８チームが決まった。
ベスト16のチームは以下の通り。
【リーグフェーズ１位〜８位】
アーセナル、バイエルン、リバプール、トッテナム、バルセロナ、チェルシー、スポルティング、マンチェスター・シティ
【プレーオフ勝者】
レアル・マドリー、パリ・サンジェルマン、ニューカッスル、アトレティコ・マドリー、アタランタ、レバークーゼン、ガラタサライ、ボデ／グリムト
日本人選手で勝ち残っているのは、伊藤洋輝（バイエルン）、遠藤航（リバプール）、守田英正（スポルティング）の３人だ。
欧州最高峰の舞台でさらなる活躍が期待されるなか、データサイト『Opta』が日本人のCL決勝トーナメント出場試合数ランキングを発表。１位は内田篤人氏（９試合）、２位は香川真司（７試合）、３位は長友佑都と本田圭佑（５試合）という結果となった。
ちなみに決勝トーナメントに限らず、CL通算で日本人最多を誇るのは、33試合に出場している香川だ。
興味深いデータに注目が集まっており、「内田はやっぱ凄いんよ」「内田の記録を抜く選手達が当たり前にいる時代にならないと」「９試合となると４シーズンくらいビッククラブでレギュラーを張らなきゃいけない数字」「更新が１番あり得そうなのはバイエルンの伊藤選手あたりかな」といったコメントが寄せられている。
今後、シャルケで日本人初のCL４強入りを果たした内田氏を超える選手は、現われるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【ランキング】興味深い！日本人選手のCL決勝T／通算出場数
