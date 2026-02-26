「素敵なファミリー」安田美沙子、夫＆6歳次男との誕生日ショット公開「幸せ家族」「おててが可愛い」
タレントの安田美沙子さんは2月25日、自身のInstagramを更新。夫と息子との家族ショットを披露しました。
【写真】安田美沙子の夫＆息子との家族ショット
6枚目では、アクシデントがありつつも次男が行きたかったホテルにたどり着き、プールで撮影した家族ショットも披露。みんなで充実した1日を過ごしたようです。
また、「ヒルナンデス、見てくださった方、ありがとうございました」と、バラエティー番組『ヒルナンデス！』（日本テレビ系）への出演も報告。自宅の冷蔵庫が映ったシーンについて「息子たちと『ぐちゃぐちゃやん！』と叫びました」「お見苦しいところをお見せしました」と振り返りました。親しみあふれる様子が伝わってきます。
ファンからは、「息子さん、お誕生日おめでとうございます」「素敵なファミリー」「一生思い出に残る誕生日ですね」「幸せ家族」「冷蔵庫のシールがベタベタで、、親近感わきました」「お子ちゃんのおててが可愛い」「親近感が湧く投稿にほっこりします」と、祝福の声が多く上がりました。
(文:中村 凪)
「親近感が湧く投稿にほっこりします」安田さんは「2/23は、次男の6さいのお誕生日でした」とつづり、10枚の写真を投稿。次男の誕生日を祝った様子を披露しています。1枚目は安田さんと夫と次男との家族ショットで、両親の手にぶら下がる次男の楽しそうな様子が印象的です。
お笑いコンビ・ヤーレンズとのショットも披露同日の別投稿で「クイズ『冷蔵庫の持ち主は誰だ!?』に出演させていただきました」と、同番組で共演したお笑いコンビ・ヤーレンズとのスリーショットも公開していた安田さん。ファンからは、「可愛すぎる」「すぐ分かりましたー！！」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
