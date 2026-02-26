国の無形文化財に登録された「加賀料理」の次世代への継承を目指します。金沢市の料亭では27日、若手料理人たちに向けた研修会が開かれました。

研修風景「押して引く。押してから引く」

この研修会は、県と加賀料理技術保存会が開いたもので、金沢市と小松市の料亭などに勤める20代から30代までの若手料理人7人が参加しました。

研修会では、料亭・つば甚の川村浩司総料理長が季節感と食材の活かし方について、「ズワイガニと白子のすり流し」の調理法を指導し、参加者は裏ごしやすり潰しなどを体験しました。

つば甚・川村浩司総料理長「せっかく良い素材が（石川には）あるんだから、それを組み合わせるだけで新しい料理はいくらでもできる」

「喜んでくれる姿をイメージして作れるようになるともっと良い」

また、総料理長が自ら腕を振るった加賀料理を試食し、レシピなどについて意見を交わしました。

意見交換「デザートとかでもワッと驚くような、考えながら食べられる、それがすごい楽しい」「（客が）喜んでる姿をイメージして作れるようになると、よりもっと良い料理人になる」

参加した人「歴史の一部に携われているんだなと思って、全然まだ加賀料理のことは分からないが、これから勉強していこうと思いました」「石川でいったら治部煮とかだとなくなってしまうともったいないと思うんで、そういうとことかもちゃんとなくさないようにしていけたらなと思います」

つば甚・川村浩司総料理長「文化とか伝統は人でしか繋がってかないんで、そこは若い子を育てることに力を入れていくというのが大事だと思う」

関係者は、若手料理人を育て加賀料理を継承していくとともに、魅力の発信に取り組んでいきたいとしています。