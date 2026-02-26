ユーグレナは、乾燥やゆらぎを感じやすい肌に向け、うるおいとハリを同時に目指す部分用美容液「ヒアロシカ リッチショット」を、機能特化型のスキンケアブランド「CONC LABO（コンク ラボ）」の注入型マイクロニードルRICH SHOTシリーズから発売する。

同製品は毎日のケアとして使える注入（角層まで）型マイクロニードル美容液で、年齢とともに気になり始めるハリ・弾力といった「攻め」のエイジングケア（年齢に応じた化粧品等によるケア）に加え、うるおい補給や肌荒れケアなどの「守り」に着目し、高濃度（CONC LABO内で）ヒアルロン酸（保湿成分：ヒアルロン酸Na、加水分解ヒアルロン酸、加水分解ヒアルロン酸亜鉛）と高純度（CONC LABO内で）CICA（整肌成分：ツボクサエキス）を配合。乾燥やゆらぎが気になる世代の肌を、みずみずしくハリ・弾力のある印象へ導く。

「ヒアロシカ リッチショット」は3月16日から、全国のバラエティショップなどで販売する（一部店舗では3月2日から先行発売。インターネットモールのAmazon、楽天市場、Yahooショッピング、Qoo10では3月16日から発売）。

「ヒアロシカリッチショット」は、保湿成分であるヒアルロン酸と、近年注目が高まるCICAを、中空構造のマイクロニードルで気になる箇所に直接注入する美容液。美容成分を角層深くまでダイレクトに届けることで、乾燥や肌のゆらぎにアプローチする。角層にうるおいを与えながら、肌をすこやかに整え、ふっくらとしたハリ感を目指す。

ヒアルロン酸を高濃度配合し、角層のすみずみまでうるおいをめぐらせるための3種のヒアルロン酸設計でハリ・弾力や乾燥ケアをサポート。また、高純度CICA（ツボクサエキス）を組み合わせることで肌のコンディションを安定させる。日々の使用を前提に、刺激感に配慮しながら、ハリ・弾力ケアを実現するための処方設計とした。

［小売価格］4378円（税込）

［発売日］3月2日（月）から順次

ユーグレナ＝https://www.euglena.jp