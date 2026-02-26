Aぇ! group、バラエティ能力鍛えるべく濱家隆一に動画企画の相談 『Venue101』初の生出演
4人組グループ・Aぇ! groupが、28日放送のNHK総合の音楽番組『Venue101』（毎週土曜 後11：00）に出演する。新体制となったAぇ! groupが、同番組生放送に初登場。パフォーマンスでは、新体制として初となるアルバムから、未来への決意表明のメッセージが込められた楽曲「Again」を披露する。
【写真】当時は本気で日本を揺るがした社会現象につい爆笑する猪狩蒼弥、佐野晶哉
同番組は「土曜23時、ライブが生まれる」をテーマに、MCの濱家隆一（かまいたち）、生田絵梨花とゲストアーティストが、楽しく・熱くライブを届ける。今回はAぇ! group・キタニタツヤ feat. BABYMETAL・syudou・STARGLOWが出演する。
今回、フォーカスを当てるのは、Aぇ! groupが力を入れている活動のひとつ「動画コンテンツ」。バラエティ要素をふんだんに盛り込んだ企画で大きな人気を博しているが、メンバー本人たちは、もっとバラエティ能力を鍛えたい模様。そこで、自らも動画コンテンツで人気チャンネルを持つ濱家に、動画企画の相談をすることに。果たしてメンバーたちは良い企画を生み出せるのか。
異色のコラボが大きな話題となっている、キタニタツヤfeat.BABYMETA。ラジオでの共演をきっかけに、キタニがオファーして実現したという今回のコラボで披露するのは、キタニタツヤが書き下ろした人気アニメの主題歌「かすかなはな」。シンガーソングライターのキタニが、世界で活躍するメタルダンスユニット・BABYMETALを迎え、どのような化学反応を見せるのか。同番組の生放送で“世界初パフォーマンス”となり、トークではコラボの裏側を聞く。
さらに、番組の生放送に初登場となる、シンガーソングライターのsyudou。2012年よりボカロPを中心に活動し、Ado「うっせぇわ」などをはじめ楽曲提供でも脚光を浴びてきた彼が、今年ついに顔出しで活動を開始する。今回パフォーマンスする曲は、その名も「暴露」。syudouらしい毒気を帯びた要素を散りばめた疾走感が魅力だ。
さらに今回は、謎に包まれたsyudouのキャラクターをひも解くため、YOASOBIのコンポーザー、そしてボカロPやシンガーソングライターとしても活躍するAyaseがインタビュー出演！ボカロ仲間であり、親交も深いAyaseが、プライベートでのエピソードから、syudouの曲作りのヒミツまで“暴露”する。
去年10月のプレデビュー時に続いて、Venue101には2回目の出演となる5人組ボーイズグループSTARGLOW。今回は、1月に念願のデビューを果たした彼ら5人に「聞きたい質問」をファンに募集。はたしてどんな質問が来るのか。そして生放送で5人がどう答えるのか。質問は番組HPで絶賛募集中。披露するのはデビュー曲「Star Wish」。どんな成長ぶりを見せつけるのか。
【写真】当時は本気で日本を揺るがした社会現象につい爆笑する猪狩蒼弥、佐野晶哉
同番組は「土曜23時、ライブが生まれる」をテーマに、MCの濱家隆一（かまいたち）、生田絵梨花とゲストアーティストが、楽しく・熱くライブを届ける。今回はAぇ! group・キタニタツヤ feat. BABYMETAL・syudou・STARGLOWが出演する。
異色のコラボが大きな話題となっている、キタニタツヤfeat.BABYMETA。ラジオでの共演をきっかけに、キタニがオファーして実現したという今回のコラボで披露するのは、キタニタツヤが書き下ろした人気アニメの主題歌「かすかなはな」。シンガーソングライターのキタニが、世界で活躍するメタルダンスユニット・BABYMETALを迎え、どのような化学反応を見せるのか。同番組の生放送で“世界初パフォーマンス”となり、トークではコラボの裏側を聞く。
さらに、番組の生放送に初登場となる、シンガーソングライターのsyudou。2012年よりボカロPを中心に活動し、Ado「うっせぇわ」などをはじめ楽曲提供でも脚光を浴びてきた彼が、今年ついに顔出しで活動を開始する。今回パフォーマンスする曲は、その名も「暴露」。syudouらしい毒気を帯びた要素を散りばめた疾走感が魅力だ。
さらに今回は、謎に包まれたsyudouのキャラクターをひも解くため、YOASOBIのコンポーザー、そしてボカロPやシンガーソングライターとしても活躍するAyaseがインタビュー出演！ボカロ仲間であり、親交も深いAyaseが、プライベートでのエピソードから、syudouの曲作りのヒミツまで“暴露”する。
去年10月のプレデビュー時に続いて、Venue101には2回目の出演となる5人組ボーイズグループSTARGLOW。今回は、1月に念願のデビューを果たした彼ら5人に「聞きたい質問」をファンに募集。はたしてどんな質問が来るのか。そして生放送で5人がどう答えるのか。質問は番組HPで絶賛募集中。披露するのはデビュー曲「Star Wish」。どんな成長ぶりを見せつけるのか。