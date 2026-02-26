ゴディバ ジャパンは、チョコレートドリンク「ショコリキサー」の新フレーバー「桜の瞬き（またたき）ショコリキサー」、「桜の瞬き（またたき） ホットショコリキサー」を、3月7日から、全国のショコリキサー取扱店で販売する。

春の訪れを感じる桜風味のホワイトチョコレートドリンク、「桜の瞬き（またたき） ショコリキサー」、「桜の瞬き（またたき） ホットショコリキサー」を発売する。

「桜の瞬き（またたき） ショコリキサー」と「桜の瞬き（またたき） ホットショコリキサー」は、ひらりと瞬く桜の花びらをイメージした、春季限定のショコリキサー。なめらかなチョコレートドリンクの中には、ぷるんと輝く“さくらゼリー”が舞い、口に運ぶたびに春の香りと食感がそっと花開く。仕上げにはホイップクリームの上に、白とピンクの花びらのような削りチョコレートをふんわりと添えた。一瞬の美しさを味わう、可憐な春の一杯になっている。なお、ゼリーはコールドのみに使用している。

［小売価格］

桜の瞬き（またたき）ショコリキサー

270ml レギュラーサイズ：830円

350ml ラージサイズ：940円

桜の瞬き（またたき）ホットショコリキサー

220ml レギュラーサイズ：730円

（すべて税込）

［発売日］3月7日（土）

ゴディバジャパン＝https://www.godiva.co.jp