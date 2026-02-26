Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」ではポイント還元セールが開催中！アニメ化で話題の『野原ひろし 昼メシの流儀』、大人気ファンタジー『ダンジョン飯』などの飯テロ漫画が楽しめる！本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、食事シーンが印象的な作品をピックアップ。美味しい食べ物があふれる漫画の世界を楽しもう！

この記事で紹介した本を読む

■野原ひろし 昼メシの流儀　全14巻

価格：4,883円（46ポイント還元）



野原ひろし 昼メシの流儀　全14巻

サラリーマンの昼メシ――それは家族の知らない男だけの世界。旨いメシを求めて、限られたお小遣いをやりくりしながら、こだわりにこだわり抜く男の食いざまに、日本中が腹を鳴らす！！『クレヨンしんちゃん』でおなじみの「父ちゃん」こと「野原ひろし」が主役の公式スピンオフ！！

■舞妓さんちのまかないさん　全30巻

価格：22,374円（893ポイント還元）



舞妓さんちのまかないさん　全30巻

ここは京都のど真ん中にある花街。

舞妓さんたちが深夜、お仕事を終えたあと帰ってきて、共同生活を送っているのは、「屋形」と呼ばれるおうちです。

とある屋形で「まかないさん」として舞妓さんたちに毎日の食事を作っているのは、なんと弱冠16歳の少女・キヨ。　

彼女がまかないさんになったのには、ある意外な理由があって――。

華やかな花街の舞台裏、普通の日のごはんを通して、温かな人間模様が描かれます。

■ダンジョン飯　全14巻

価格：9,168円（92ポイント還元）



ダンジョン飯　全14巻

九井諒子、初の長編連載。待望の電子化！　ダンジョンの奥深くでドラゴンに襲われ、金と食料を失ってしまった冒険者・ライオス一行。再びダンジョンに挑もうにも、このまま行けば、途中で飢え死にしてしまう……。そこでライオスは決意する「そうだ、モンスターを食べよう！」スライム、バジリスク、ミミック、そしてドラゴン!!　襲い来る凶暴なモンスターを食べながら、ダンジョンの踏破を目指せ！ 冒険者よ!!

■デキる猫は今日も憂鬱　現在12巻

価格：12,155円（348ポイント還元）



デキる猫は今日も憂鬱　現在12巻

仕事以外の生活能力が壊滅的な28歳のOL福澤幸来（サク）と、仔猫の頃に凍死寸前のところを彼女に拾われた家事万能（！）の大きめの猫の諭吉（ゆきち）の思いっきり幸せな一人と一匹暮らしを描く日常4コマ＆ショートコメディー。ニコニコ静画とpixivコミックで大好評連載中！

■食戟のソーマ　全36巻

価格：15,342円（150ポイント還元）

食戟のソーマ　全36巻

実家が下町の定食屋を営む中学生・幸平創真。目標である料理人の父を越える為、創真は修業の毎日を送っていた。しかし突然、父から料理学校への編入話を告げられ…!?　創造する新料理マンガ、ここに開演!!　

※本ページで紹介する情報は、2025年2月26日15時現在のものです。