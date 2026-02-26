【最大800ポイント還元！】『野原ひろし 昼メシの流儀』『ダンジョン飯』など飯テロ漫画特集！【Amazon Kindle 冬のまとめ買い】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」ではポイント還元セールが開催中！アニメ化で話題の『野原ひろし 昼メシの流儀』、大人気ファンタジー『ダンジョン飯』などの飯テロ漫画が楽しめる！本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、食事シーンが印象的な作品をピックアップ。美味しい食べ物があふれる漫画の世界を楽しもう！
この記事で紹介した本を読む
■野原ひろし 昼メシの流儀 全14巻
価格：4,883円（46ポイント還元）
野原ひろし 昼メシの流儀 全14巻
サラリーマンの昼メシ――それは家族の知らない男だけの世界。旨いメシを求めて、限られたお小遣いをやりくりしながら、こだわりにこだわり抜く男の食いざまに、日本中が腹を鳴らす！！『クレヨンしんちゃん』でおなじみの「父ちゃん」こと「野原ひろし」が主役の公式スピンオフ！！
■舞妓さんちのまかないさん 全30巻
価格：22,374円（893ポイント還元）
舞妓さんちのまかないさん 全30巻
ここは京都のど真ん中にある花街。
舞妓さんたちが深夜、お仕事を終えたあと帰ってきて、共同生活を送っているのは、「屋形」と呼ばれるおうちです。
とある屋形で「まかないさん」として舞妓さんたちに毎日の食事を作っているのは、なんと弱冠16歳の少女・キヨ。
彼女がまかないさんになったのには、ある意外な理由があって――。
華やかな花街の舞台裏、普通の日のごはんを通して、温かな人間模様が描かれます。
■ダンジョン飯 全14巻
価格：9,168円（92ポイント還元）
ダンジョン飯 全14巻
九井諒子、初の長編連載。待望の電子化！ ダンジョンの奥深くでドラゴンに襲われ、金と食料を失ってしまった冒険者・ライオス一行。再びダンジョンに挑もうにも、このまま行けば、途中で飢え死にしてしまう……。そこでライオスは決意する「そうだ、モンスターを食べよう！」スライム、バジリスク、ミミック、そしてドラゴン!! 襲い来る凶暴なモンスターを食べながら、ダンジョンの踏破を目指せ！ 冒険者よ!!
■デキる猫は今日も憂鬱 現在12巻
価格：12,155円（348ポイント還元）
デキる猫は今日も憂鬱 現在12巻
仕事以外の生活能力が壊滅的な28歳のOL福澤幸来（サク）と、仔猫の頃に凍死寸前のところを彼女に拾われた家事万能（！）の大きめの猫の諭吉（ゆきち）の思いっきり幸せな一人と一匹暮らしを描く日常4コマ＆ショートコメディー。ニコニコ静画とpixivコミックで大好評連載中！
■食戟のソーマ 全36巻
価格：15,342円（150ポイント還元）
食戟のソーマ 全36巻
実家が下町の定食屋を営む中学生・幸平創真。目標である料理人の父を越える為、創真は修業の毎日を送っていた。しかし突然、父から料理学校への編入話を告げられ…!? 創造する新料理マンガ、ここに開演!!
※本ページで紹介する情報は、2025年2月26日15時現在のものです。
この記事で紹介した本を読む
■野原ひろし 昼メシの流儀 全14巻
野原ひろし 昼メシの流儀 全14巻
サラリーマンの昼メシ――それは家族の知らない男だけの世界。旨いメシを求めて、限られたお小遣いをやりくりしながら、こだわりにこだわり抜く男の食いざまに、日本中が腹を鳴らす！！『クレヨンしんちゃん』でおなじみの「父ちゃん」こと「野原ひろし」が主役の公式スピンオフ！！
■舞妓さんちのまかないさん 全30巻
価格：22,374円（893ポイント還元）
舞妓さんちのまかないさん 全30巻
ここは京都のど真ん中にある花街。
舞妓さんたちが深夜、お仕事を終えたあと帰ってきて、共同生活を送っているのは、「屋形」と呼ばれるおうちです。
とある屋形で「まかないさん」として舞妓さんたちに毎日の食事を作っているのは、なんと弱冠16歳の少女・キヨ。
彼女がまかないさんになったのには、ある意外な理由があって――。
華やかな花街の舞台裏、普通の日のごはんを通して、温かな人間模様が描かれます。
■ダンジョン飯 全14巻
価格：9,168円（92ポイント還元）
ダンジョン飯 全14巻
九井諒子、初の長編連載。待望の電子化！ ダンジョンの奥深くでドラゴンに襲われ、金と食料を失ってしまった冒険者・ライオス一行。再びダンジョンに挑もうにも、このまま行けば、途中で飢え死にしてしまう……。そこでライオスは決意する「そうだ、モンスターを食べよう！」スライム、バジリスク、ミミック、そしてドラゴン!! 襲い来る凶暴なモンスターを食べながら、ダンジョンの踏破を目指せ！ 冒険者よ!!
■デキる猫は今日も憂鬱 現在12巻
価格：12,155円（348ポイント還元）
デキる猫は今日も憂鬱 現在12巻
仕事以外の生活能力が壊滅的な28歳のOL福澤幸来（サク）と、仔猫の頃に凍死寸前のところを彼女に拾われた家事万能（！）の大きめの猫の諭吉（ゆきち）の思いっきり幸せな一人と一匹暮らしを描く日常4コマ＆ショートコメディー。ニコニコ静画とpixivコミックで大好評連載中！
■食戟のソーマ 全36巻
価格：15,342円（150ポイント還元）
食戟のソーマ 全36巻
実家が下町の定食屋を営む中学生・幸平創真。目標である料理人の父を越える為、創真は修業の毎日を送っていた。しかし突然、父から料理学校への編入話を告げられ…!? 創造する新料理マンガ、ここに開演!!
※本ページで紹介する情報は、2025年2月26日15時現在のものです。