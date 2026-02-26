【一番くじ Pokémon 30th ANNIVERSARY vol.1】 5月30日 発売 価格：1回750円 【一番くじ Pokémon 30th ANNIVERSARY vol.2】 7月18日 発売 価格：1回750円

BANDAI SPIRITSは、「ポケモン」30周年を記念した「一番くじ」を2弾にわたって発売する。

「一番くじ」は、同社のハズレなしのキャラクターくじ。本稿執筆時点では賞品の詳細は公開されていない。

書店、ホビーショップ、ドラッグストア、一番くじ公式ショップ、ポケモンセンターなどの店頭にて販売予定で、第1弾は5月30日、第2弾は7月18日に発売される。価格はいずれも1回750円。

□「一番くじ Pokémon 30th ANNIVERSARY vol.1」

□「一番くじ Pokémon 30th ANNIVERSARY vol.2」

(C)Nintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku (C)Pokémon