【ポケモン】30周年記念一番くじが2弾にわたって発売決定！ 第1弾が5月、第2弾は7月
【一番くじ Pokémon 30th ANNIVERSARY vol.1】 5月30日 発売 価格：1回750円 【一番くじ Pokémon 30th ANNIVERSARY vol.2】 7月18日 発売 価格：1回750円
□「一番くじ Pokémon 30th ANNIVERSARY vol.1」
BANDAI SPIRITSは、「ポケモン」30周年を記念した「一番くじ」を2弾にわたって発売する。
「一番くじ」は、同社のハズレなしのキャラクターくじ。本稿執筆時点では賞品の詳細は公開されていない。
書店、ホビーショップ、ドラッグストア、一番くじ公式ショップ、ポケモンセンターなどの店頭にて販売予定で、第1弾は5月30日、第2弾は7月18日に発売される。価格はいずれも1回750円。
□「一番くじ Pokémon 30th ANNIVERSARY vol.2」
˗ˏˋ 発売決定 ˎˊ˗- 一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) February 26, 2026
一番くじ Pokémon 30th ANNIVERSARY#ポケモン30周年 を記念した一番くじが2弾にわたって登場！
あなたが選んだ最初のポケモンをぜひゲットしてください✨
⬜vol.1:5/30(土)より順次発売予定https://t.co/kGSzvT6YyQ
⬛vol.2:7/18(土)より順次発売予定https://t.co/SGhpMxlLNu pic.twitter.com/MWRUDyGPBC
(C)Nintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku (C)Pokémon