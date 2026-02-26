丸山桂里奈「2人を見てたら癒された」自宅での親子じゃれあいショットに「幸せに包まれてる」「素敵なファミリー」と反響
【モデルプレス＝2026/02/26】元サッカー日本女子代表でタレントの丸山桂里奈が2月26日、自身のInstagramを更新。夫で元サッカー日本代表の本並健治氏と娘の親子ショットを公開した。
【写真】42歳元なでしこ「ほっこりする光景」自宅ソファでじゃれ合う長女
丸山は「いろんなことがあり、すごくザワザワしながらもこの2人を見てたら癒された」と記し、ソファに横になった本並氏と娘がじゃれ合う微笑ましいショットを投稿。「本並さんの性格、ポジティブな思考、さすが監督てなります 笑」「たくましくて心強くて この人といたらなんも怖くないなてなります」と本並氏への思いを明かし、「人生ていろんなことがあるなと、そう思わされる1日でした」「明日は少しリフレッシュして、切り替えます」と前向きにつづっていた。
この投稿は「ほっこりする光景」「見てるこっちまで笑顔になる」「素敵なファミリー」「幸せに包まれてる」と反響を呼んでいる。
丸山は、2020年9月に本並氏と結婚。2023年2月に第1子となる女児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
