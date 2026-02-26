BLACKPINKリサ、美脚全開東京プラベショットに「息を呑む美しさ」「どこにいてもオーラすごい」と反響
【モデルプレス＝2026/02/26】BLACKPINK（ブラックピンク）のリサ（LISA）が2月26日、自身のInstagramを更新。ミニワンピース姿を公開した。
【写真】K-POP人気美女「どこにいてもオーラすごい」美脚全開東京プラベショット
リサは「I’m in my Tokyo era, baby」と記し、プライベートショットを複数枚投稿。ボトルがずらりと並ぶ棚を背に撮影した写真では、胸元に美しい景色のイラストがデザインされた白のミニワンピースにバックストラップパンプスを合わせた美しい脚が際立つコーディネートを披露した。また、透明感のある背中が際立つ後ろ姿ショットや麺料理、カレーを楽しむ姿なども載せている。さらにBLACKPINKとコラボレーションしていたSHIBUYA109の写真も公開した。
この投稿は「見惚れてしまう」「息を呑む美しさ」「どこにいてもオーラすごい」「脚長すぎる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】K-POP人気美女「どこにいてもオーラすごい」美脚全開東京プラベショット
◆リサ、美脚輝くミニワンピ姿披露
リサは「I’m in my Tokyo era, baby」と記し、プライベートショットを複数枚投稿。ボトルがずらりと並ぶ棚を背に撮影した写真では、胸元に美しい景色のイラストがデザインされた白のミニワンピースにバックストラップパンプスを合わせた美しい脚が際立つコーディネートを披露した。また、透明感のある背中が際立つ後ろ姿ショットや麺料理、カレーを楽しむ姿なども載せている。さらにBLACKPINKとコラボレーションしていたSHIBUYA109の写真も公開した。
◆リサの投稿に「息をのむ美しさ」と反響
この投稿は「見惚れてしまう」「息を呑む美しさ」「どこにいてもオーラすごい」「脚長すぎる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】