「子の養育費は出さず、日本のキャバ嬢にブランド品を貢いでいた」元K-POPアイドルの暴露登場

ボーイズグループU-KISS出身のドンホが、元妻との暴露合戦を繰り広げている。

ドンホの元妻A氏は2月25日、自身のSNSに「女性は1人や2人ではなかった」と投稿し、“元夫”の不倫を主張した。

【写真】ドンホ、アイドル引退後は日本の大企業幹部

続いてA氏は「（私の）妊娠中にも、ドンホがレーシングモデルにこっそりメッセージを送っっていたことが発覚したこともある」「ある不倫相手は、ドンホが子どもを持つ父親であることを知りながら関係を持った」と主張。さらに、不倫相手とみられる女性とドンホの2ショット写真も公開するなど、ハチャメチャな動きを見せている。

暴露はこれだけにとどまらなかった。A氏は離婚後も養育費の支払いや面会が円滑ではなかったとも述べており、「子どもの養育費は1000ウォン（約100円）も出さないのに、日本のキャバ嬢に高級ブランド品を貢いでいた」と批判した。

（写真提供＝OSEN）ドンホ

するとドンホは同日、SNSで反論を開始。「あなたが弱みのように握って騒いでいる公論化や“記者の皆さん拡散してください”といったことは、もう怖くない。今や人々は私に関心がないし、芸能界を引退してからも10年近く経つ一般人だ」と述べ、「記事になっても気にしない。やりたいならやってみろ」と強い姿勢を示している。

ドンホは2008年にU-KISSのメンバーとしてデビューするも、2013年に脱退し、芸能界からも引退。その後、2015年11月に結婚して翌年に長男が誕生したが、2018年に離婚している。