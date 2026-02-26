第21週「カク、ノ、ヒト。」#104

ヘブン（トミー・バストウ）の前に、トキ（郄石あかり）と丈（杉田雷麟）、正木（日高由起刀）がそれぞれ連れてきた、吉野イセ（芋生悠）と村上茂吉（緒方晋）が言い伝えを語り合う。

【朝ドラ「ばけばけ」ウラの見所】おトキの“一言”が若干、引っ掛かる…。『日本滞在記』の報酬はどうなった？

しかし、日本好きなだけにヘブンは2人が語る言い伝えを知っており、期待が外れて不機嫌に。みなが諦める中、トキはイセに「イセが呪われている」話をしてほしいと願う。頑かたくなに語ろうとしないイセだが、ついに重い口が開かれる。

【本日のツボ】

さすが、日本通のヘブン

おイセと茂吉の「言い伝え」合戦。「嘘をつくと来世で蛇になる」というおイセに、「ナゼ？」とヘブン。「なぜ？ と言われましても…。ただそぎゃん言われとるだけん」と返すおイセに、「デハ ホントウニ ヘビニナッタ ヒトハ？」とヘブン。答えに窮するおイセを庇うように、「でも、言い伝えってそういうものですけん」とおトキ。

すると、今度は茂吉が、「では、秋茄子は嫁に食わすな、と言うのは…」と言い、ヘブンに「シッテル！」と強めの声で止められました。「秋茄子は嫁に食わすな」を知っているとはさすがヘブンさん、日本通（つう）です。

埒があかなくなり、おトキが「まだありますよね？ おイセさんが呪われちょるって話ですけん」と言い出し、おイセが話すことに。『人形の墓』というものをご存知でしょうか、と自分が「呪われる女」と言われるようになった理由を話し始めます。

呪われたがりや、おトキの怪演

「父が急に病でなくなり、ほどなくして母もまた病で…。村には1年以内に1軒の家で1年のうちに2人死ぬとすぐに3人目が死に、4人目以降は生き延びても、呪われた一生を過ごすという言い伝えがあります……」。

それを防ぐには、藁の人形を作って人形の墓を作れば、それを避けられると言われていたのにおイセと兄。ですが「迷信だ」とやらなかった結果、兄が亡くなり、おイセも大病にかかり、借金生活苦。周りからも、言い伝えどおり呪われたと言われてきた、と。

席を立ち去ろうとするおイセ。その後におトキが座ります。「まだぬくもっとる。あんたが呪われるがね」と茂吉に言われても、「大丈夫ですけん」とおトキ。

「バカになど…。むしろ、信じちょります。信じちょるけん、呪われるとか楽しくてゾクゾクします。はあ、きたきた、きちょります。大丈夫か分からんけどたのしい」とおイセに言います。

おトキの謎のハイテンション芝居には若干引いてしまいました。それだけ名演技、いや怪演だったということでしょう。

いよいよ、『怪談』が生まれる!?

そんなおトキに「ありがとうございます」とおイセ。最後に見せた笑顔で、呪われたがりやおトキが本当にやりたかったことがわかりました。

さすがは夫婦、ヘブンにはおトキの真意が通じていたようで、「オトキサン スバラシイ スバラシイ ココロ」と言い讃えます。「いえ、ただの呪われたがりだけですけん」と笑うおトキ。

おトキが立ち上がると、「ア、マッテ。フシアワセ ノロイ ウツル シマシタ!」と言っておトキの座っていた場所に、ブードゥー人形を置くヘブン。あのブードゥー人形がここでお役に立ちました。おイセを思うおトキ、おトキを思うヘブン。優しさの連鎖に心が温まります。

「アナタコトバ アナタカンガエ ワタシヒツヨウ モットモットネガイマス」。おトキが錦織さんになり代わって、ヘブンを手伝う流れに。いよいよ『怪談』が生まれる日も近い!?