３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝が２６日、中日との壮行試合が行われるバンテリンドームでの前日練習後に鈴木誠也外野手（３１）＝カブス＝とともに会見。帰国後は初めてメディアの取材に応じ、「前回同様プレッシャーはかかる。いい状態で試合をこなせれば十分戦っていける。集中して頑張りたい」と連覇へ自信を示した。

大谷は２４日に羽田空港着のチャーター機で帰国。この日、１４時頃に県営名古屋空港に到着し、そのままチームに合流した。時折、笑顔を浮かべながらチームメートと交流。ＷＢＣでは打者に専念するが、シーズンに向けた二刀流調整は継続しており、この日もキャッチボールを行った。ケージでの打撃練習を行ったことも明かした。

２２日（日本時間２３日）に米アリゾナ州グレンデールで最終調整。投手として、今キャンプ２度目となるライブＢＰのマウンドに上がると最速９９マイル（約１５９キロ）をマーク。フリーマンとベッツから三振を奪った。のべ７人と対戦し３３球を投げ、安打性の当たりは２本だった。投球後はグラウンドで今キャンプ初のフリー打撃を行い、３５スイングでサク越え５本。大谷としてはやや物足りない数字だったが「春先の感じ、例年通りの感じかな」と語り、帰国前最後の練習は二刀流調整で締めていた。コンディションに関してはこの日、「体の状態はいいと思います」とした上で、「時差ボケがある状態で、頭がボッーとするとかはある」と明かした。

メジャー組は２７、２８日の中日との強化試合は出場できず“解禁”は３月２日のオリックス戦（京セラドーム）以降。山本由伸らのように、ギリギリまで米国に残ってオープン戦に出場する選択肢もあったが、大谷は早めの合流を選択した。