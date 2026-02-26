M5 ツーリング凌駕の0-100km/h 3.4秒

ランボルギーニ・ウルス・ペルフォルマンテと同じ、4.0L V8ツインターボを得たベントレー・ベンテイガ。0-100km/h加速は3.4秒で、BMW M5 ツーリングより速い。車重は2391kgあるが、最高速度は310km/hに達する。

【画像】一線画すゴージャス・インテリア ベントレー・ベンテイガ・スピード 圧巻の高性能SUVたち 全129枚

従来の6.0L W12エンジンでも恐れを抱くほどの動力性能だったが、最高出力は650psと、それを凌駕する。より軽やかに、滑らかに回転する特性も印象的だ。燃費は穏やかに流して7.1km/L。活発に走らせれば、5.0km/Lといったところだが。



ベントレー・ベンテイガ・スピード（英国仕様）

最大トルクは若干劣り、2250rpmで86.5kg-m。W12では、1500rpmから91.6kg-mを得られた。数字上の差は大きくないものの、高域でも僅かにターボラグが感取されることは事実。8速ATがキックダウンへ消極的なことも、ラグを目立たせるようだ。

それでも、このV8ツインターボはベンテイガと相性抜群。試乗車にはアクラポヴィッチ社製チタン・マフラーが組まれ、高負荷時に鳥肌モノのサウンドも放つ。不快さはまったくなく、溢れんばかりのパワー感を聴覚的に増長していた。

ベントレー・モードがベストバランス

ブレーキは、プラグイン・ハイブリッドのコンチネンタルGTより踏み応えに一貫性があり、感触も確かで好印象。制動力を調整しやすく、自信を抱きやすい。

8速ATは、コンフォート・モード時に、デフォルトのベントレー・モードより1段低いギアを選ぶ傾向がある。圧倒的な余力感を求めたものかもしれないが、高速巡航で1番上までシフトアップしない制御には、疑問を感じてしまった。



ベントレー・ベンテイガ・スピード（英国仕様）

乗り心地は、コンフォート・モードが、ゆったり普段使いするのに好適。他方、カーブが多い区間では、若干ボディの傾きが大きいかもしれない。僅かに硬くなるものの、姿勢制御と快適性のベストバランスにあるのは、ベントレー・モードだろう。

ホイールが23インチと巨大なこともあり、エアスプリングは、橋桁の継ぎ目などの鋭い入力で共鳴しがち。耳を澄ませない限り、聞こえない音量だが。

車重2.5tのSUVでも運転の充足感は高い

ベンテイガを活発に走らせたいなら、スポーツ・モードがベター。快適性の犠牲は最小限に、積極的に操りたいと思わせる、引き締まった姿勢制御を披露する。

ステアリングホイールには、想像以上に鮮明な感触が伝わり、反応は精緻。車重2.5tのラグジュアリーSUVでありながら、運転する充足感は高い。



ベントレー・ベンテイガ・スピード（英国仕様）

スタビリティ・コントロールで新しく追加されたのが、ダイナミック・モード。リアデフはオープンのままで、ドリフト・モードと表現するのは誇張かもしれないが、濡れた路面ではテールスライドを許してくれる。

実力を引き出すには、サーキットが必要ではある。また、リアへ割り振れるトルクには限界があり、アストン マーティン DBX Sほど楽しめるわけではないけれど。

固有の訴求力を持つ剛速なベンテイガ

その名の通り、剛速なベンテイガ・スピード。ラグジュアリーなSUVであり、乗り心地はランボルギーニ・ウルスやDBX S以上。それでいて操縦性は磨かれ、パワーアップも果たした。ドロドロと唸るV8サウンドは、ベントレーらしい響きでもあるだろう。

インテリアの豪奢さは、他を寄せ付けないレベル。過剰なほどのパワーとスピードは、圧巻の水準。ロールス・ロイス・カリナンやフェラーリ・プロサングエは、桁違いに高い。固有の訴求力へ、惹かれたとしても不思議ではない。



ベントレー・ベンテイガ・スピード（英国仕様）

◯：自信を抱きやすい操縦性と驚くほどの敏捷性 ゴージャスな印象を生むV8ツインターボ 内装の仕上りは最高峰 安楽なクルージングも大得意

△：英国の路面と相性がイマイチな23インチ・ホイール 稀にラグを感じるターボと8速AT

ベントレー・ベンテイガ・スピード（英国仕様）のスペック

英国価格：21万9000ポンド（約4599万円）

全長：5125mm

全幅：1998mm

全高：1728mm

最高速度：310km/h

0-100km/h加速：3.4秒

燃費：7.6km/L

CO2排出量：298g/km

車両重量：2391kg

パワートレイン：V型8気筒3996cc ツインターボチャージャー

使用燃料：ガソリン

最高出力：650ps/6000rpm

最大トルク：86.5kg-m/2250-4500rpm

ギアボックス：8速オートマティック／四輪駆動



ベントレー・ベンテイガ・スピード（英国仕様）