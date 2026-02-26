W12ツインターボからV8ツインターボへ

ドリフト・モードに、アクラポビッチ・マフラー。ハイエンドSUVらしからぬ装備だが、伝統と格式ある、英国の老舗メーカーらしいユーモアといえる。

【画像】一線画すゴージャス・インテリア ベントレー・ベンテイガ・スピード 圧巻の高性能SUVたち 全130枚

過去には、車重が2.3tあるコンチネンタルGTで、GT3レースに参戦。コンチネンタル・スーパースポーツでは、凍結したバルト海で氷上最高速の記録更新へ挑戦し、成し遂げてもいる。予測できないブランドであることは、間違いない。



ベントレー・ベンテイガ・スピード（英国仕様）

ベンテイガ・スピードへ当初載ったエンジンは、W型12気筒ツインターボと型破りなものだった。しかし、環境規制へ順応すべく廃盤に。コンチネンタルGT スピードではプラグイン・ハイブリッドへ舵が切られたが、強力なV8ツインターボが与えられた。

果たして、最高出力は650ps。W12エンジンと比べて、最大トルクは僅かに劣るものの、馬力で勝る。ちなみに、ランボルギーニ・ウルス・ペルフォルマンテでは、同ユニットから666psが引き出されている。

ドライブトレインやシャシーは専用設定

ベンテイガには、既にV6エンジンのハイブリッドがあるが、ベントレーは非ハイブリッドのV8エンジンの方が、スピードの客層には好まれると判断したとか。重いバッテリーとモーターの追加は、動的能力でプラスに働きにくく、理解できる主張だろう。

通常のベンテイガとの差別化として、ボディは大きなスポイラーを獲得。ホイールは、23インチの専用デザインが、オプションで用意された。前が直径440mmあるカーボンセラミック・ブレーキを組むには必須アイテムで、殆どのオーナーは選択するはず。



ベントレー・ベンテイガ・スピード（英国仕様）

サスペンションは、コンフォート・モードは従来通りながら、スポーツ・モードは15％引き締められた。8速ATのマッピングは高速化され、アクセルレスポンスは鋭くなり、スタビリティ・コントロールも見直された。

ドリフト許すダイナミック・モード

もちろん四輪駆動で、トルセン式センターデフが前後の駆動力を分配。ベンテイガ・スピードでは、リアタイヤへの配分が増やされている。

電圧48Vで制御される、アクティブ・アンチロールバーも専用品。W12エンジンより25kg軽いため、従来より僅かに制御は緩められたという。チタン製マフラーを組めば、更に車重を12.5kg軽くできる。それでも、軽量だとはいい難いが。



ベントレー・ベンテイガ・スピード（英国仕様）

スタビリティ・コントロールをダイナミック・モードにすると、ブレーキ制御のトルクベクタリング機能が、ある程度のドリフトを許すようになる。アクセルペダルの加減で、ノーズの向きも整えやすい。

これにより、機械式LSDが備わらないリアアクスルを補完。滑りやすい路面での、エンターテインメント性を高めたといえる。

他のSUVと一線を画す豪奢なインテリア

インテリアは至極ゴージャス。通常のベンテイガより、ダークカラーのコーディネートが標準で、シートやドアパネルは新しいデザインのダイヤモンド・キルティングで仕立てられる。スウェード調の、ダイナミカ素材を好むオーナーは多いはず。

高級・精巧な作りのダッシュボードには、実際に押せる物理スイッチが沢山。大画面へ集約された、それ以外のSUVとは一線を画す。ノブやボタンの仕上げも、1つ1つが素晴らしい。2026年らしく、メーターパネルはモニターだ。



ベントレー・ベンテイガ・スピード（英国仕様）

人間工学も文句なし。運転姿勢は、座面が高めで見晴らしが良く、ゆったり落ち着いた気持ちで大きなボディを操れる。

後席は、4シーターか5シーターを指定可能。前者なら、前席と同等の快適性を得られる。シャンパンクーラーを装備できる他、更に広い後席がお望みなら、ロングホイールベース版のEWBも選べる。荷室は、アストン マーティンDBXの方が広い。

気になる走りの印象とスペックは、ベントレー・ベンテイガ・スピード（2）にて。