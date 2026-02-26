3月のWBCで世界一連覇を目指す侍ジャパンは26日、バンテリンドームで練習を行った。カブスの鈴木誠也外野手（31）はこの日は打撃練習は回避したが、シートノックでは中堅に入るなど調整した。

練習後には会見が行われ、大谷翔平投手と一緒に登場した会見では「決起集会」の話題にもなった。鈴木は「決起集会は大谷選手にぜひ主催してほしい」などと音頭取りの要望を大谷に出していた。

そのことを問われると、鈴木は「時間がもうあまりないので、あれなんですけど。まあ、彼（大谷選手）ならやってくれると信じています」と言及。

これに対して大谷は「まあ、まずは勝つことが大事だと思う。美味しいご飯を食べに行くわけではないので。まずはそこに集中して頑張っていきたいなと思います。すみません」と話し、会見場は爆笑となった。

一方で鈴木は前回のWBCをケガにより辞退した悔しい思い出がある。「僕は前回、怪我で離脱してしまったということもあるので。すごく楽しみにしてますし、いい状態で来れたので。はい、チームのため、ジャパンのために、しっかり全力を尽くして頑張りたいなと思います」ときっぱりとした口調で話していた。