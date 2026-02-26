ラグビーリーグワンのBL東京は2月26日、都内で練習を公開した。この日発表したBR東京戦（28日、鹿児島・白波スタジアム）のメンバーでは、PR原渕修人（23）が初めてリザーブ入り。リーグワン初キャップへ意気込んだ。

「バックアップにも入ったことがないので、びっくりしました」。先に取材を終えた先発HOの橋本大吾（32）にいじられながら、原渕は率直な感想を話した。

子どものころから足が速く、運動神経もよかった。中学では野球部で主軸を務めたが、ラグビーをしていた兄を見て「かっこいいと感動」し、大阪府立の摂津高でラグビーを始めた。

激戦区大阪では公立高の花園出場の壁は高い。高校でラグビーを終わるはずだったが、摂南大から声が掛かった。関西Aリーグの一角を占める強豪でも、苦労してポジションを獲得したが、さすがに「大学で終わりだろう」と思っていた。

しかし、BL東京の薫田真広GM（現社長）は見ていた。チームには無名選手を叩き上げて育てる伝統がある。「フレンドリーに迎え入れてくれた」。東芝府中時代から根付く雰囲気が、原渕には心地よかった。

「泥臭さ」の伝統も、身をもって注入されてきた。リーチ・マイケル主将（37）の生タックルの相手を、入団当初から務める。「これぐらいの強度がないとだめだ」という無言のメッセージ。入団2年目、ついにリーグワンデビューを迎えようとしている。

橋本は「プレシーズンから素晴らしいアピールをしていた」と評価する。大学までの3番から、BL東京入り後に1番にポジションを変えた。「PRなのに意外と走れる」との橋本の言葉通り、持ち味は足の速さで、GPS計測の数値は、フロントロー陣で最も速いという。

「正直、リーグワンでやっていること自体がびっくり」。今季好調のBR東京戦は、ともに5勝4敗、勝ち点差2の5位と6位の決戦となる。BL東京らしさを体現する原渕は、初の舞台に向けて「まずはスクラム。あとはひたすら走って、ガムシャラにやりたい」と話した。