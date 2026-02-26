政府は26日、消費減税と給付付き税額控除の実施に向けた超党派の「社会保障国民会議」の初会合を開きます。日本テレビ経済部・財務省担当の児玉夏穂記者が解説します。

■国民会議…法案を出す前から議論する場

──そもそも国民会議は、どういう位置付けなのでしょうか？

政府・与党が恒久的に行いたいと考えている給付付き税額控除と、そこに至るまでのツナギとして検討している消費減税についての議論を行う場としています。

通常、法改正を伴う議論は、国会で法案が示されて議論をしていきますが、今回は国民会議を設置することで、法案を出す前の段階から与野党で議論していくということです。

参加するのは、与党に加え、給付付き税額控除に賛同する野党の政策責任者や実務者、有識者などとなります。

■議論される課題は？

──具体的には、どのような課題が議論されるのでしょうか？

消費減税については、年間約5兆円が必要とされている財源をどうするのか、また開始に向けたスケジュールなどを議論していきます。

その中で、レジシステムが対応できるのか、反対の声も聞かれる外食業界への影響などの課題についても、議論されるとみられます。

給付付き税額控除については、税額控除と現金給付を組み合わせ、低中所得者の負担を緩和することを想定していますが、諸外国の状況も参考にしながら、制度設計などを検討してくとみられます。

■夏前に中間取りまとめ どこまで詳細が

──議論のスケジュールなどはどうなるのでしょうか？

まず、25日にキックオフされる「国民会議」ですが、今後の想定として高市首相は、消費減税については2年間に限り2026年度中の実施を目指すとし、その後、給付付き税額控除に移行していきたい考えです。

実現に向けて、「国民会議」では、各党の税調会長などが参加する実務者会議と、有識者会議が、それぞれでの議論の共有をしながら進めていき、最終的には26日に開かれる政策責任者などが参加する会議で決定することになるとみられます。

高市首相は、夏前には中間取りまとめを行い、税制改正関連法案の早期提出を目指すとしています。

消費減税と給付付き税額控除の議論は同時に進めることが想定されていますが、この中間取りまとめまでに、どこまで詳細を詰められるかが、焦点になってきます。

（2月26日午後4時ごろ放送『news every.』より）