その人口減少や電子化を背景に紙の出版物の販売が減少傾向にあるなか、秋田市の書店が連名で経営を維持するための施策を市に要望しました。



秋田市は、子どもたちの読書の機会を確保するため学校図書の拡充について検討する考えです。



秋田市の沼谷市長と面会したのは、市内にある書店の経営者たちです。



人口減少や電子化を背景に紙の出版物の販売が落ち込み、経営に苦労する書店がほとんどで、連名で対応を求めました。





要望したのは学校の図書館と書店の連携を強化する取り組みのほか、学校図書を充実させるための予算の確保についてです。加賀谷書店 加賀谷龍二社長「本の売り上げが1兆円を割ったということで新聞紙上で取り上げてますけども、秋田市内の本屋も非常に厳しくてですね」秋田市内の書店では先月、県内で初めて夜間の無人営業が始まるなど経営を維持するための新たな取り組みも始まっています。一方で地元の書店はどんどん減り続け、市民が購入する場所に行くのも苦労するようになっています。加賀谷社長「市民の方、読者の方の支持がないとだめだと思うんですね。読書推進運動を今以上に進めて、市民の方が本に接する機会が増えるようにやっていきたいと思ってます」秋田市は、子どもたちの読書の機会を確保するため学校図書の拡充について検討する考えです。